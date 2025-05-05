Завершение войны в Украине: Трамп просит Эрдогана помочь в переговорах с РФ

Президент США Дональд Трамп хочет привлечь турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он помог остановить полномасштабную войну в Украине.

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Об этом Дональд Трамп написал в cвоей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, у него бы "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор с Эрдоганом на многие темы, в том числе по поводу полномасштабной войны в Украине.

Также два президента обговорили происходящее на Ближнем Востоке, в частности, события в Сирии и Секторе Газа.

Далее Трамп вспомнил, что четыре года президентства на первом сроке его отношения с Эрдоганом были превосходными. Глава Турции помог вернуть Штатам пастора Эндрю Брансона, которого арестовали 7 октября 2016 года, обвинив в шпионаже и участии в вооруженной террористической организации.

Трамп акцентировал внимание, что Брансона вернули в Штаты немедленно по его просьбе.

"С нетерпением жду возможности поработать с Эрдоганом над тем, чтобы эта нелепая и смертоносная война между Россией и Украиной закончилась", — заключил он.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс не верит в скорое завершение войны в Украине. По его оценкам, многое зависит от российской и украинской сторон.

Фокус ранее подробно писал, на какие "уступки" может пойти Россия в войне с Украиной. Вероятно, Москва сосредоточится на удержании оккупированных территорий.