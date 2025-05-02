"Это никуда не денется": Вэнс заявил, что не верит в скорое завершение войны в Украине (видео)

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс не верит в скорое завершение войны в Украине. Он считает, что президент США Дональд Трамп предложил "одну из лучших сделок 21 века", но окончательные шаги должны сделать российская и украинская стороны.

Related video

Такие мысли он высказал в интервью Брету Байеру для телеканала Fox News, опубликованном 1 мая.

Джей Ди Вэнс о переговорах по завершению российско-украинской войны. На видео с 10:52.

"В течение трех лет эти стороны воевали, и ни одна из них не говорила о мире", — сказал вице-президент США.

Он считает, что теперь вопрос заключается в поиске "золотой середины", чтобы РФ и Украина смогли решить "конфликт". Вэнс выразил убеждение, что никто в мире, кроме президента США Дональда Трампа, не смог бы предложить мирное урегулирование в этой войне, и теперь "все зависит от россиян и украинцев".

По его мнению, существует очень малая вероятность завершения российско-украинской войны в ближайшем будущем.

"Это никуда не денется. Это не завершится в ближайшее время. Конечно, украинцы разъярены из-за вторжения, но будем ли мы продолжать терять тысячи людей с обеих сторон? Я надеюсь, что обе стороны одумаются. И если они это сделают, это потому, что Дональд Трамп предложил одну из лучших сделок 21 века", — сказал Вэнс.

Он добавил, что оптимистично смотрит на продвижение мирных переговоров, но финальные шаги должны сделать Украина и Россия.

"Мы заставили их разговаривать, мы дали им мирное предложение, мы подписали минеральное соглашение. Я думаю, мы находимся в той ситуации, когда они должны сказать: "Мы закончили с битвами, мы закончили с потерями тысяч и тысяч молодых людей". Но только Россия и Украина могут принять это решение. Это не то, что даже президент Трамп может сделать", — отметил вице-президент США.

Вэнс обещал результаты в мирных переговорах в течение 100 дней

В интервью Fox News 1 мая вице-президент США сказал, что мирные переговоры продлятся следующие 100 дней, но в течение этого срока, по его мнению, не произойдет быстрых дней, потому что между Украиной и Россией существует "огромная пропасть" во взглядах.

Также Джей Ди Вэнс сообщил, что украинская и российская стороны озвучили свои мирные предложения по окончанию войны, и теперь перед дипломатами стоит задача сблизить эти позиции.

29 апреля Вэнс заявил, что не верит в победу Украины, а если война затянется на несколько лет, она может перерасти в ядерную и привести к гибели миллионов людей.