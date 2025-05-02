"Це нікуди не дінеться": Венс заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні (відео)

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс не вірить у швидке завершення війни в Україні. Він вважає, що президент США Дональд Трамп запропонував "одну з найкращих угод 21 століття", але остаточні кроки мають зробити російська та українська сторони.

Related video

Такі думки він висловив в інтерв'ю Брету Баєру для телеканалу Fox News, опублікованому 1 травня.

Джей Ді Венс про переговори щодо завершення російсько-української війни. На відео з 10:52.

"Протягом трьох років ці сторони воювали, і жодна з них не казала про мир", — сказав віцепрезидент США.

Він вважає, що тепер питання полягає в пошуку "золотої середини", щоб РФ і Україна змогли розв'язати "конфлікт". Венс висловив переконання, що ніхто у світі, крім президента США Дональда Трампа, не зміг би запропонувати мирне врегулювання у цій війні, і тепер "все залежить від росіян і українців".

На його думку, існує дуже мала ймовірність завершення російсько-української війни в найближчому майбутньому.

"Це нікуди не дінеться. Це не завершиться найближчим часом. Звичайно, українці розлючені через вторгнення, але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі людей з обох сторін? Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21 сторіччя", — сказав Венс.

Він додав, що оптимістично дивиться на просування мирних переговорів, але фінальні кроки мають зробити Україна та Росія.

"Ми змусили їх розмовляти, ми дали їм мирну пропозицію, ми підписали мінеральну угоду. Я думаю, ми знаходимося в тій ситуації, коли вони мають сказати: "Ми закінчили з битвами, ми закінчили з втратами тисяч і тисяч молодих людей". Але тільки Росія та Україна можуть ухвалити це рішення. Це не те, що навіть президент Трамп може зробити", — зазначив віцепрезидент США.

Венс обіцяв результати в мирних переговорах протягом 100 днів

В інтерв'ю Fox News 1 травня віцепрезидент США сказав, що мирні перемовини триватимуть наступні 100 днів, але протягом цього терміну, на його думку, не станеться швидких днів, бо між Україною та Росією існує "величезна прірва" у поглядах.

Також Джей Ді Венс повідомив, що українська та російська сторони озвучили свої мирні пропозиції щодо закінчення війни, і тепер перед дипломатами стоїть завдання зблизити ці позиції.

29 квітня Венс заявив, що не вірить у перемогу України, а якщо війна затягнеться на кілька років, вона може перерости в ядерну та призвести до загибелі мільйонів людей.