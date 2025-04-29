"Дивна ідея": Венс заявив, що не вірить у перемогу України

Україна не зможе перемогти у війні з Російською Федерацією, а сама війна може обернутися демографічним колапсом, ядерним ударом і непоправними втратами для України.

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Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Гадаю, в основних ЗМІ побутує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Однак це не та реальність, у якій ми живемо", — сказав Венс.

Він підкреслив, що ще кілька років такої війни призведуть до краху суспільства, адже демографічні показники обох воюючих країн "це жах".

"Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Політика адміністрації (Трампа. — ред.) полягає в тому, щоб це припинилося, і я гарантую вам, що президент змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати заради цієї кінцевої мети", — наголосив Венс.

За його словами, якщо не припинити війну найближчим часом, то українці не зможуть її виграти.

Нагадаємо, США пропонують Україні заморозити конфлікт і зробити територіальний обмін.

18 квітня Джей Ді Венс сказав журналістам, що має почуття оптимізму щодо мирних переговорів між Росією та Україною та потенційного припинення вогню.