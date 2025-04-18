"За останні 24 години є цікаві речі": Венс оцінив хід переговорів про припинення вогню

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс під час візиту до Італії 18 квітня сказав журналістам, що має почуття оптимізму щодо мирних переговорів між Росією та Україною та потенційного припинення вогню, та за останню добу з'явилися позитивні результати.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Джей Ді Венс зустрівся в Римі з прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні. Під час їхньої зустрічі відбулося спілкування з журналістами, і американський віцепрезидент торкнувся теми російсько-української війни та потенційного припинення вогню.

"Я хочу повідомити прем'єр-міністру про деякі переговори між Росією та Україною. Навіть за останні 24 години, ми вважаємо, що у нас є деякі цікаві речі, про які можна повідомити", — сказав Венс.

Деталей він не озвучив, оскільки, за його словами, "переговори тривають", і він не хоче робити завчасних висновків.

"Але ми оптимістично налаштовані, сподіваючись, що ми можемо завершити цю війну, цю дуже жорстоку війну", — зазначив віцепрезидент США.

Переговори щодо припинення вогню в Україні: що відомо

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні у Вашингтоні 17 квітня повідомив, що очікує відповіді російського президента Володимира Путіна щодо пропозиції про припинення вогню в Україні до кінця поточного тижня.

Державний секретар США Марко Рубіо 18 квітня сказав, що Вашингтон може облишити зусилля з ведення переговорів про мир в Україні та відмовитися від посередництва, якщо українська та російська сторона не дадуть "чіткий знак" про готовність до укладення угоди найближчим часом.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков того ж дня заявив, що контакти між сторонами щодо досягнення припинення вогню в Україні відбуваються "досить складно", але діалог триває.

Зазначимо, ввечері 17 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про підписання меморандуму щодо угоди про корисні копалини між Україною та США.