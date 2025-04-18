"За последние 24 часа есть интересные вещи": Вэнс оценил ход переговоров о прекращении огня

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс во время визита в Италию 18 апреля сказал журналистам, что имеет чувство оптимизма относительно мирных переговоров между Россией и Украиной и потенциального прекращения огня, и за последние сутки появились положительные результаты.

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Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Джей Ди Вэнс встретился в Риме с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Во время их встречи состоялось общение с журналистами, и американский вице-президент затронул тему российско-украинской войны и потенциального прекращения огня.

"Я хочу сообщить премьер-министру о некоторых переговорах между Россией и Украиной. Даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых можно сообщить", — сказал Вэнс.

Деталей он не озвучил, поскольку, по его словам, "переговоры продолжаются", и он не хочет делать преждевременных выводов.

"Но мы оптимистично настроены, надеясь, что мы можем завершить эту войну, эту очень жестокую войну", — отметил вице-президент США.

Переговоры о прекращении огня в Украине: что известно

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Вашингтоне 17 апреля сообщил, что ожидает ответа российского президента Владимира Путина относительно предложения о прекращении огня в Украине до конца текущей недели.

Государственный секретарь США Марко Рубио 18 апреля сказал, что Вашингтон может оставить усилия по ведению переговоров о мире в Украине и отказаться от посредничества, если украинская и российская сторона не дадут "четкий знак" о готовности к заключению соглашения в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что контакты между сторонами по достижению прекращения огня в Украине происходят "достаточно сложно", но диалог продолжается.

Отметим, вечером 17 апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о подписании меморандума о соглашении о полезных ископаемых между Украиной и США.