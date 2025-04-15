Щоб нікому не дістався: Венс зламав чемпіонський кубок під час спільного фото з Трампом (відео)

Віцепрезидент Сполучений Штатів Америки Джей Ді Венс потрапив в курйозну ситуацію у Білому домі під час зустрічі з переможцями студентського футбольного чемпіонату. Посадовець спробував взяти до рук кубок, але той розвалився в його руках, свідчить відео Associated Press.

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Кадри з курйозної події в Білому домі, яка сталась 14 квітня, агентство AP опублікувало на YouTube-каналі.

Курйоз в США - інцидент з Джей Ді Венсом

Під відео вказано, що інцидент стався під час візиту в Білий дім переможців студентського чемпіонату з футболу. Переможці — команда Огайо: гравці вдягнулись в костюми, взяли з собою кубок The CFP National Championship Trophy та прибули до Вашингтона. Під час візиту футболістів вирішили зробити спільне фото з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Трамп тримав в руках шолом, бачимо на відео. А Венс вирішив принести чемпіонський кубок. Коли посадовець підіймав кубок, той розламався на дві частини — на основу та конусоподібну чашу. Спершу зламаний предмет спробували поремонтувати, але в підсумку зробили урочисте фото з частиною кубка, яку тримав Венс.

Запис з курйозом у Білому домі у YouTube-каналі AP отримала понад 30 тис. переглядів та понад 400 коментарів. Глядачі висміювали віцепрезидента США і припускали, що він має таке ж ставлення до країни, як до чемпіонського кубка.

"Ймовірно, він думає: "Ці селяни мають бути вдячні, що їх запросили до Білого дому…" Трофей отримав таке ж ставлення, як і країна", — писали американці.

Курйоз в США - реакція американців на Венса та зламаний кубок Фото: скриншот

Курйоз в США — реакція Венса

Джей Ді Венс прокоментував інцидент у Білому дому. Посадовець написав у соцмережі X, що зламав переможний чемпіонський кубок, щоб він не дістався іншій команді.

"Я не хотів, щоб хтось отримав трофей після штату Огайо, тому вирішив зламати його", — написав віцепрезидент США.

Курйоз в США - реакція Венса на зламаний кубок Фото: скриншот

Національний чемпіонат зі студентського футболу — змагання, започатковані у 2014 році, які проводяться 11 раз поспіль. Поточний переможець — команда штату Огайо, яка стала кращою у січні 2025 року. Чемпіонський кубок — предмет вагою 16 кг та висотою 67 см. За формою кубок імітує розплющений м'яч з американського футболу.

Курйоз в США - кадри американського футболу і кубок, який зламав Венс

Зазначимо, 9 квітня Джей Ді Венс потрапив у скандал через невдалий вислів про селян. Агентство CNN звернуло увагу на заяву віцепрезидента США, яка пролунала в ефірі телеканалу Fox News. Політик намагався пояснити особливості сучасної глобальної економіки. При цьому він згадав "китайських селян", у яких американці позичають, щоб купувати китайські товари.

Нагадуємо, 25 січня Фокус розповів про Ушу Венс — дружину Джей Ді Венса, яка має індійське походження. Тим часом у подружжя стався курйоз під час візиту в Гренландію, коли з ними відмовились працювати місцеві туристичні фірми.