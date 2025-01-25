Друга леді США: чим підкорила віцепрезидента дочка індійських іммігрантів

Уша Венс залишила блискучу кар'єру в юридичній компанії і повністю зосередилася на своєму чоловікові. Вона з першого дня їхнього знайомства стала незамінною для нього людиною і продовжує такою бути і понад 10 років потому.

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39-річна Уша Венс, дружина віце-президента США Джея Ді Венса — людина, до якої зараз прикута не менш пильна увага, ніж до її чоловіка. Мати трьох дітей, що володіє чудовою освітою, з сім'ї індійських емігрантів, вона багато в чому сприяла тому, яких вершин кар'єри досяг її чоловік. Фокус зібрав усе цікаве, що відомо про другу леді США.

Уша Венс стала першою індійсько-американською другою леді в Білому домі. Вона також стала першою індуїстською другою леді. У свої 39 років Уша — наймолодша друга леді з часів адміністрації Трумена, коли 38-річна Джейн Хедлі Барклі, дружина колишнього віцепрезидента Елбена Барклі, обійняла цю посаду 1949 року.

Офіційний портрет другої леді США Фото: Usha Vance News

Дитинство та юність

Уша Чілукурі Венс народилася в сім'ї індійських іммігрантів. Вони переїхали до США 1986 року, оселившись у робочому передмісті Сан-Дієго Ранчо-Пеньяскітос для багатого середнього класу, і 6 червня того ж року на світ з'явилася майбутня місіс Венс. Її мати Лакшмі Чікулурі — молекулярна біологиня, проректорка Каліфорнійського університету, а батько Радгакрішна – інженер, викладачка в тому ж університеті, що і його дружина. Обоє – професори. За словами бабусі Уші, Сантамми Чилукурі, професорки фізики з Андхра-Прадеша, її не дивує успіх онуки, оскільки вона походить зі стародавнього роду індуїстських учених. Її коріння – у Вадлуру, селі в штаті Андхра-Прадеш.

Сантамма Чілукурі — бабуся Уші Венс, професор фізики Фото: Getty

"Не кожен може досягти вершини в чужій країні і домогтися почестей, і нам пощастило, що Уша досягла становища, яке випадає одному з мільйона", – сказала вона.

Уша була вихована індуїсткою, але відвідує католицьку церкву зі своєю сім'єю.

"Я виросла в релігійній родині. Мої батьки індуїсти, і це було однією з речей, які зробили їх такими хорошими батьками і дуже хорошими людьми", — говорила дружина Венса.

Ще з дитинства Уша захоплювалася навчанням і дуже багато читала. Друзі та однокласники навіть називали її "книжковим хробаком".

Вона досягла успіху в державній середній школі Маунт-Кармель, перш ніж вступити до Єльського університету. Після закінчення навчання в 2007 році Уша пройшла стажування в Китаї, де викладала англійську мову. Потім дівчина отримала ступінь магістра в Кембриджському університеті як стипендіат Гейтса в Кембриджі. Закінчивши університет, вона отримала ступінь магістра філософії з ранньої сучасної історії.

У 2010 році Уша вступила до Єльської юридичної школи. Однокурсники згадують її як людину, яка виділялася в гіперконкурентному світі права Ліги плюща своєю готовністю простягнути руку допомоги.

Чарльз Тайлер, нині професор права, розповів журналістам, що Уша Венс приділяла час тому, щоб консультувати інших студентів про те, як подати заявку на високо ціновані посади судових клерків, які вона сама хотіла отримати.

"Вона була відмінною ученицею, найкращою в нашому класі юридичної школи. І іноді, коли студенти такі, вони також, знаєте, хочуть зберегти перевагу перед іншими студентами. Але вона була тим, хто завжди ділився своїми планами (конспектами занять). Вони були, типу, ідеально організовані, знаєте, за кольором, усі справи", — розповіла на умовах анонімності інша людина, яка навчалася разом з Ушею.

Уша присвятила більшу частину свого часу як студентка державній освіті, редагуючи журнал політики в галузі освіти і працюючи волонтером у довколишніх початкових школах.

Вона закінчила Єльський університет зі ступенем бакалавра з історії.

Кар'єра Уші Венс

Після юридичної школи Уша обіймала престижні посади клерка, зокрема у Бретта Кавано, коли він був суддею Апеляційного суду США по округу Колумбія. У 2017-2018 роках вона працювала клерком у Верховному суді у головного судді Джона Робертса. Ці посади зробили її шанованою фігурою в юридичній сфері.

Потім талановита дівчина стала адвокатом у юридичній фірмі Munger, Tolles and Olson в її офісах у Сан-Франциско та окрузі Колумбія. Ця компанія може похвалитися своєю репутацією "радикально прогресивної".

Уша залишила юридичну фірму незабаром після того, як її чоловіка обрали правою рукою Трампа.

"Уша повідомила нам, що вирішила покинути фірму. Вона була чудовим юристом і колегою, і ми дякуємо їй за роки роботи і бажаємо їй усього найкращого в її майбутній кар'єрі", — йшлося в заяві Munger, Tolles & Olson.

Знайомство з Джеєм Ді Венсом, весілля і сімейне життя

Джей Ді та Уша познайомилися в Єльському університеті. Там вони організували дискусійну групу на тему "соціального занепаду в білій Америці". У своїх мемуарах 2016 року "Сільська елегія" сам Джей Ді Венс сказав, що вони зустрілися на класному завданні, де він незабаром "сильно закохався" у свою партнерку з написання.

"У місці, яке завжди здавалося трохи чужим, присутність Уші змусила мене відчути себе як вдома", — йдеться в книзі.

На момент знайомства Джей Ді Венс носив інше прізвище. Річ у тім, що при народженні він отримав ім'я Джеймс Дональд Боумен, але після розлучення мати змінила синові ім'я на Джеймс Девід Хеймел на честь нового чоловіка. Пізніше взяв прізвище діда, Джеймса Лі Венса. Це сталося у 2013 році.

Любов пари була настільки очевидною, що їхні однокурсники навіть об'єднали імена закоханих і охрестили пару "Джудуша" (Judusha). У своїх мемуарах 2016 року "Сільська елегія" Джей Ді назвав Ушу своїм "духовним наставником" у Єлі, коли щосили намагався вписатися в це середовище. Він описав її як "генетичну аномалію", тому що та мала "безліч ідеальних якостей".

У 2013 році Уша і Джей Ді закінчили навчання, а в 2014-му — одружилися в Кентуккі, і вона стала Ушею Венс. Їхні весільні заходи включали індуїстську церемонію благословення. Джей Ді перейшов у католицизм 2019 року, а Уша — ні. Однак вона підтримала його рішення і супроводжує його до католицької церкви з їхніми дітьми.

Поживши в Каліфорнії та Вашингтоні, округ Колумбія, Венси переїхали в Цинциннаті 2018 року, де купили будинок у районі Іст-Волнат-Гіллз. У них троє дітей, зокрема два сини і дочка. Еван народився в червні 2017 року, за ним пішов Вівек у лютому 2020 року, а Мірабель з'явилася на світ у грудні 2021 року.

Уша не тільки опікувалася дітьми і кар'єрою, а й встигала працювати на благо суспільства. Наприклад, вона входила до ради директорів симфонічного оркестру Цинциннаті з вересня 2020 року до липня 2023 року.

Напередодні дня виборів Уша приєдналася до чоловіка в передвиборчих перегонах. Вона розповіла NBC News, що складає йому компанію в поїздках, але також пропонує свою точку зору на те, як пройшли виступи Джей Ді. Крім того, жінка допомогла йому підготуватися до дебатів віцепрезидентів на початку жовтня минулого року.

Колишня юристка обожнює читати, і її бачили з книжками під пахвою на кількох зупинках кампанії. Останніми тижнями вона подорожувала зі своїм постійним супутником: примірником "Іліади". Її видання грецького епосу — знаменитий 800-сторінковий переклад 2023 року, виконаний класиком із Пенсільванського університету Емілі Вілсон — супроводжувало Венс усією країною, і її можна було побачити, коли вона сідала й виходила з літаків кампанії в Пенсільванії, Аризоні, Мічигані, Колорадо та Каліфорнії.

"Це тому, що наша тепер семирічна дитина вирішила навесні, що вона одержима міфологією. Вона взяла дитячу версію "Одіссеї", а потім "Іліаду" і все інше і стала повністю одержимою. Тому, щоб не відставати від нього, я вирішила, що настав час взяти "Іліаду" і мені", — сказала Венс у рідкісному телефонному інтерв'ю.

У своїх мемуарах Венс приписав частину свого успіху і щастя дружині:

"Навіть у найкращому вигляді я — відкладений вибух. Мене можна знешкодити, але тільки з умінням і точністю. Справа не тільки в тому, що я навчився контролювати себе, а й у тому, що Уша навчилася керувати мною".

Танець другої пари США на Балу свободи

Він також зізнавався, що її досягнення викликають у нього почуття "смирення".

"Уша безумовно повертає мене трохи на Землю. І якщо я, можливо, стаю трохи занадто самовпевненим або надто зарозумілим, я просто нагадую собі, що вона набагато успішніша за мене... Люди не усвідомлюють, наскільки вона геніальна", — додав він, сказавши, що його дружина здатна засвоїти книжку з 1000 сторінок всього за кілька годин.

Натомість Уша наголошувала, що для її чоловіка дуже важлива любов у домі, що випливає не тільки з його власного виховання, а й із розуміння того, що "стабільність і своєрідний спокій, які я привнесу в наше сімейне життя, випливають від усієї підтримки, яку я мала, віри в те, що все буде добре, тому що за мною були люди".

"Я вірю в Джей Ді, і я справді кохаю його, тож подивимося, що буде з нашим життям", — каже вона.

Влітку минулого року, коли Трамп назвав Венса майбутнім віцепрезидентом у разі своєї перемоги, відомий прихильник зверхності білої раси Нік Фуентес напав на Джей Ді та його дружину за її індіанське походження.

"Послухайте, моє ставлення до цих людей, які нападають на мою дружину, таке: вона красива, вона розумна. Який чоловік одружується з Ушею? Дуже розумний чоловік і дуже щасливий чоловік, що важливо. І моя думка така: послухайте, якщо ці хлопці хочуть напасти на мене або напасти на мої погляди, мої політичні погляди, мою особистість, — ідіть за мною. Але не нападайте на мою дружину. Вона не з вашої ліги", — відповів Венс.

Джей Ді Венс публічно заступився за свою дружину

Політичні погляди Уші Венс

Уша була зареєстрована як демократ до 2014 року. Після того як її чоловік став кандидатом на пост віцепрезидента від республіканської партії, анонімний друг розповів The Washington Post, що Уша була "приголомшена Трампом" і стривожена нападом на Капітолій США 6 січня 2021 року. Однак, як і у випадку з Джей Ді, який також різко змінив своє ставлення до Трампа, погляди Вуші змінилися, і тепер вона підтримує і чоловіка, і Трампа.

Коли цього року Джей Ді зіткнувся з критикою через зауваження про те, що Сполученими Штатами керує"купка бездітних кошатниць, які нещасні у своєму власному житті", Уша захищала свого чоловіка. В інтерв'ю Fox News у серпні минулого року вона описала заяву Джей Ді як "жарт".

"Насправді він говорив, що бути батьком у цій країні може бути дуже важко, і іноді наша політика розроблена таким чином, щоб зробити це ще важче", — сказала місіс Венс.

Записи виборців показують, що станом на 2022 рік Чилукурі Венс була зареєстрованою республіканкою в Огайо і голосувала на республіканських праймеріз того ж року — тих самих виборах, на яких її чоловік балотувався на республіканських праймеріз до сенату.

Виступаючи на Республіканському національному з'їзді в липні 2024 року, Уша зізналася:

"Моє минуле дуже відрізняється від минулого Джей Ді. Я виросла в Сан-Дієго, у спільноті середнього класу з двома люблячими батьками, обома іммігрантами з Індії, і чудовою сестрою. Те, що ми з Джей Ді взагалі змогли зустрітися, не кажучи вже про те, щоб закохатися й одружитися, є свідченням цієї великої країни". Вона також публічно похвалила кулінарні здібності чоловіка, зазначивши, що він навчився готувати індійську їжу для своєї матері.

Уша тримається в тіні свого чоловіка, але виступила на Республіканському національному з'їзді, сказавши про нього чимало теплих слів

Раніше Фокус писав, у чому була Уша Венс на інавгураційному балу.