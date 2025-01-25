Вторая леди США: чем покорила вице-президента дочь индийских иммигрантов

Уша Вэнс оставила блестящую карьеру в юридической компании и полностью сосредоточилась на своем муже. Она с первого дня их знакомства стала незаменимым для него человеком и продолжает таковой быть и более 10 лет спустя.

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39-летняя Уша Вэнс, жена вице-президента США Джея Ди Вэнса – человек, к которому сейчас приковано не менее пристальное внимание, чем к ее мужу. Мать троих детей, обладающая превосходным образованием, из семьи индийских эммигрантов, она во многом способствовала тому, каких вершин карьеры достиг ее супруг. Фокус собрал все интересное, что известно о второй леди США.

Уша Вэнс стала первой индийско-американской второй леди в Белом доме. Она также стала первой индуистской второй леди. В свои 39 лет Уша – самая молодая вторая леди со времен администрации Трумэна, когда 38-летняя Джейн Хэдли Баркли, жена бывшего вице-президента Элбена Баркли, заняла эту должность в 1949 году.

Официальный портрет второй леди США Фото: Usha Vance News

Детство и юность

Уша Чилукури Вэнс родилась в семье индийских иммигрантов. Они переехали в США в 1986 году, поселившись в рабочем пригороде Сан-Диего Ранчо-Пеньяскитос для богатого среднего класса, и 6 июня того же года на свет появилась будущая миссис Вэнс. Ее мать Лакшми Чикулури – молекулярный биолог, проректор Калифорнийского университета, а отец Радхакришна – инженер, преподаватель в том же университете, что и его жена. Оба – профессоры. По словам бабушки Уши, Сантаммы Чилукури, профессора физики из Андхра-Прадеша, ее не удивляет успех внучки, поскольку она происходит из древнего рода индуистских ученых. Ее корни находятся в Вадлуру, деревне в штате Андхра-Прадеш.

Сантамма Чилукури – бабушка Уши Вэнс, профессор физики Фото: Getty

"Не каждый может достичь вершины в чужой стране и добиться почестей, и нам повезло, что Уша достигла положения, которое выпадает одному из миллиона", – сказала она.

Уша была воспитана индуисткой, но посещает католическую церковь со своей семьей.

"Я выросла в религиозной семье. Мои родители индуисты, и это было одной из вещей, которые сделали их такими хорошими родителями и очень хорошими людьми", – говорила она.

Еще с детства Уша увлекалась учебой и очень много читала. Друзья и одноклассники даже называли ее "книжным червем".

Она преуспела в государственной средней школе Маунт-Кармель, прежде чем поступить в Йельский университет. После окончания учебы в 2007 году Уша прошла стажировку в Китае, где преподавала английский язык. Затем девушка получила степень магистра в Кембриджском университете в качестве стипендиата Гейтса в Кембридже. Окончив университет, она получила степень магистра философии по ранней современной истории.

В 2010 году Уша поступила в Йельскую юридическую школу. Сокурсники вспоминают ее как человека, который выделялся в гиперконкурентном мире права Лиги плюща своей готовностью протянуть руку помощи.

Чарльз Тайлер, ныне профессор права, рассказал журналистам, что Уша Вэнс уделяла время тому, чтобы консультировать других студентов о том, как подать заявку на высоко ценимые должности судебных клерков, которые она сама хотела получить.

"Она была отличной ученицей, лучшей в нашем классе юридической школы. И иногда, когда студенты такие, они также, знаете ли, хотят сохранить преимущество перед другими студентами. Но она была тем, кто всегда делился своими планами (конспектами занятий). Они были, типа, идеально организованы, знаете, по цвету, все дела", – рассказал на условиях анонимности другой человек, который учился вместе с Ушей.

Уша посвятила большую часть своего времени в качестве студентки государственному образованию, редактируя журнал политики в области образования и работая волонтером в близлежащих начальных школах.

Она окончила Йельский университет со степенью бакалавра по истории.

Карьера Уши Вэнс

После юридической школы Уша занимала престижные должности клерка, в том числе у Бретта Кавано, когда он был судьей Апелляционного суда США по округу Колумбия. В 2017–2018 годах она работала клерком в Верховном суде у главного судьи Джона Робертса. Эти должности сделали ее уважаемой фигурой в юридической сфере.

Затем талантливая девушка стала адвокатом в юридической фирме Munger, Tolles and Olson в ее офисах в Сан-Франциско и округе Колумбия. Эта компания может похвастаться своей репутацией "радикально прогрессивной".

Уша покинула юридическую фирму вскоре после того, как ее муж был выбран правой рукой Трампа.

"Уша сообщила нам, что решила покинуть фирму. Она была прекрасным юристом и коллегой, и мы благодарим ее за годы работы и желаем ей всего наилучшего в ее будущей карьере", – говорилось в заявлении Munger, Tolles & Olson.

Знакомство с Джеем Ди Вэнсом, свадьба и семейная жизнь

Джей Ди и Уша познакомились в Йельском университете. Там они организовали дискуссионную группу на тему "социального упадка в белой Америке". В своих мемуарах 2016 года "Деревенская элегия" сам Джей Ди Вэнс сказал, что они встретились на классном задании, где он вскоре "сильно влюбился" в свою партнершу по написанию.

"В месте, которое всегда казалось немного чужим, присутствие Уши заставило меня почувствовать себя как дома", — говорится в книге.

На момент знакомства Джей Ди Вэнс носил другую фамилию. Дело в том, что при рождении он получил имя Джеймс Дональд Боумен, но после развода мать сменила сыну имя на Джеймс Дэвид Хэймел в честь нового мужа. Позднее взял фамилию деда, Джеймса Ли Вэнса. Это произошло в 2013 году.

Любовь пары была настолько очевидной, что их однокурсники даже объединили имена влюбленых и окрестили пару "Джудуша" (Judusha). В своих мемуарах 2016 года "Деревенская элегия" Джей Ди назвал ее своим "духовным наставником" в Йеле, когда изо всех сил пытался вписаться в эту среду. Он описал ее как "генетическую аномалию", потому что та обладала "множеством идеальных качеств".

В 2013 году Уша и Джей Ди закончили учебу, а в 2014-м – поженились в Кентукки, и она стала Ушей Вэнс. Их свадебные мероприятия включали индуистскую церемонию благословения. Джей Ди перешел в католицизм в 2019 году, а Уша – нет. Однако она поддержала его решение и сопровождает его в католическую церковь с их детьми.

Пожив в Калифорнии и Вашингтоне, округ Колумбия, Вэнсы переехали в Цинциннати в 2018 году, где купили дом в районе Ист-Уолнат-Хиллз. У них трое детей, в том числе два сына и дочь. Эван родился в июне 2017 года, за ним последовал Вивек в феврале 2020 года, а Мирабель появилась на свет в декабре 2021 года.

Уша не только занималась детьми и карьерой, но и успевала трудиться на благо общества. Например, она входила в совет директоров симфонического оркестра Цинциннати с сентября 2020 года по июль 2023 года.

В преддверии дня выборов Уша присоединилась к мужу в предвыборной гонке. Она рассказала NBC News, что составляет ему компанию в поездках, но также предлагает свою точку зрения на то, как прошли выступления Джей Ди. Кроме того, женщина помогла ему подготовиться к дебатам вице-президентов в начале октября прошлого года.

Бывший юрист обожает читать, и ее видели с книгами под мышкой на нескольких остановках кампании. В последние недели она путешествовала со своим постоянным спутником: экземпляром "Илиады". Ее издание греческого эпоса – знаменитый 800-страничный перевод 2023 года, выполненный классиком из Пенсильванского университета Эмили Уилсон – сопровождало Вэнс по всей стране, и ее можно было увидеть, когда она садилась и выходила из самолетов кампании в Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Колорадо и Калифорнии.

"Это потому, что наш теперь семилетний ребенок решил весной, что он одержим мифологией. Он взял детскую версию "Одиссеи", а затем "Илиаду" и все остальное и стал полностью одержимым. Поэтому, чтобы не отставать от него, я решила, что пришло время взять "Илиаду" и мне", – сказала Вэнс в редком телефонном интервью.

В своих мемуарах Вэнс приписал часть своего успеха и счастья жене:

"Даже в лучшем виде я – отложенный взрыв. Меня можно обезвредить, но только с умением и точностью. Дело не только в том, что я научился контролировать себя, но и в том, что Уша научилась управлять мной".

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Он также признавался, что ее достижения вызывают у него чувство "смирения".

"Уша определенно возвращает меня немного на Землю. И если я, возможно, становлюсь немного слишком самоуверенным или чересчур заносчивым, я просто напоминаю себе, что она намного более успешна, чем я… Люди не осознают, насколько она гениальна", — добавил он, сказав, что его жена способна усвоить книгу в 1000 страниц всего за несколько часов.

В свою очередь Уша подчеркивала, что для ее мужа очень важна любовь в доме, что проистекает не только из его собственного воспитания, но и из понимания того, что "стабильность и своего рода спокойствие, которые я привношу в нашу семейную жизнь, исходят от всей поддержки, которую я имела, веры в то, что все будет хорошо, потому что за мной были люди".

"Я верю в Джей Ди, и я действительно люблю его, так что посмотрим, что будет с нашей жизнью", – говорит она.

Летом прошлого года, когда Трамп назвал Вэнса будущим вице-президентом в случае своей победы, известный сторонник превосходства белой расы Ник Фуэнтес напал на Джей Ди и его жену за ее индейское происхождение.

"Послушайте, мое отношение к этим людям, нападающим на мою жену, таково: она красива, она умна. Какой мужчина женится на Уше? Очень умный мужчина и очень удачливый мужчина, что немаловажно. И мое мнение таково: послушайте, если эти ребята хотят напасть на меня или напасть на мои взгляды, мои политические взгляды, мою личность, – идите за мной. Но не нападайте на мою жену. Она не из вашей лиги", – ответил Вэнс.

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Политические взгляды Уши Вэнс

Уша была зарегистрирована как демократ до 2014 года. После того как ее муж стал кандидатом на пост вице-президента от республиканской партии, анонимный друг рассказал The Washington Post, что Уша была "потрясена Трампом" и встревожена нападением на Капитолий США 6 января 2021 года. Однако, как и в случае с Джей Ди, который также резко изменил свое отношение к Трампу, взгляды Уши изменились, и теперь она поддерживает и мужа, и Трампа.

Когда в этом году Джей Ди столкнулся с критикой из-за замечания о том, что Соединенными Штатами управляет "кучка бездетных кошатниц, которые несчастны в своей собственной жизни", Уша защищала своего мужа. В интервью Fox News в августе прошлого года она описала заявление Джей Ди как "шутку".

"На самом деле он говорил, что быть родителем в этой стране может быть очень трудно, и иногда наша политика разработана таким образом, чтобы сделать это еще труднее", – сказала миссис Вэнс.

Записи избирателей показывают, что по состоянию на 2022 год Чилукури Вэнс была зарегистрированным республиканцем в Огайо и голосовала на республиканских праймериз в том же году — тех же выборах, на которых ее муж баллотировался на республиканских праймериз в сенат.

Выступая на Республиканском национальном съезде в июле 2024 года, Уша призналась:

"Мое прошлое сильно отличается от прошлого Джей Ди. Я выросла в Сан-Диего, в сообществе среднего класса с двумя любящими родителями, оба иммигрантами из Индии, и замечательной сестрой. То, что мы с Джей Ди вообще смогли встретиться, не говоря уже о том, чтобы влюбиться и пожениться, является свидетельством этой великой страны". Она также публично похвалила кулинарные способности мужа, отметив, что он научился готовить индийскую еду для своей матери.

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