Образив "китайських селян": Венс втрапив у міжнародний скандал через невдалі висловлювання

Віцепрезидента США Джей Ді Венса розкритикували за коментарі про "китайських селян", чиїм коштом американцям нібито надають кредити для купівлі речей.

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Про це пише CNN.

Зазначається, що під час виступу на телеканалі Fox News, віцепрезидент США відстоював митну політику Дональда Трампа, яка спричинила стрімке падіння ринку, та виступив проти "глобалістичної економіки".

"Що дала глобалістична економіка Сполученим Штатам Америки? А відповідь полягає в тому, що вона, по суті, базується на двох принципах – залучення величезної кількості боргів для купівлі речей, які інші країни виробляють для нас. Щоб зробити це трохи більш зрозумілим, ми позичаємо гроші у китайських селян, щоб купувати речі, які виробляють ці китайські селяни", — сказав Венс.

У відповідь представник МЗС Китаю Лін Цзянь зазначив, що "дивно і прикро чути, як цей віцепрезидент робить такі неосвічені і неповажні зауваження".

Слова Венса також активно обговорюють у китайському сегменті Інтернету.

"Цей справжній "селянин", який вийшов із сільської Америки, здається, не бачить перспективи. Багато людей закликають його приїхати і побачити Китай на власні очі", — зазначив колишній головний редактор китайського державного таблоїду Global Times Ху Сіцзінь.

Хештег, пов'язаний з висловлюванням Венса, став найпопулярнішою темою на Weibo в понеділок увечері, а до вечора вівторка — зібрав 140 мільйонів переглядів.

"Подивіться, це їхнє справжнє обличчя — зарозуміле і грубе, як завжди", — зазначив один з дописувачів.

"Може, ми й селяни, але у нас найкраща у світі швидкісна залізнична система, найпотужніші логістичні можливості, провідні технології штучного інтелекту, автономного водіння та безпілотників. Хіба такі селяни не вражають?" — написав інший користувач.

Інші ж нагадали, що "сільські" закиди Венса виглядають іронічно, адже і сам він походить не з багатої родини.

Журналісти зауважили, що у своїй книзі "Hillbilly Elegy" чинний віцепрезидент США сам розповідав про дитинство, яке пройшло в бідності, жорстокому поводженні та наркозалежності його матері.

Нагадаємо, наприкінці березня Венс заступився за Віткоффа після його скандального інтерв'ю з симпатіями Путіну.

Фокус також писав про те, як Гренландія змусила Білий дім скасувати скандальну поїздку Венса.