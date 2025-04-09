Оскорбил "китайских крестьян": Вэнс попал в международный скандал из-за неудачных высказываний

Вице-президента США Джей Ди Вэнса раскритиковали за комментарии о "китайских крестьянах", за чей счет американцам якобы предоставляют кредиты для покупки вещей.

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Об этом пишет CNN.

Отмечается, что во время выступления на телеканале Fox News, вице-президент США отстаивал таможенную политику Дональда Трампа, которая вызвала стремительное падение рынка, и выступил против "глобалистической экономики".

"Что дала глобалистическая экономика Соединенным Штатам Америки? А ответ заключается в том, что она, по сути, базируется на двух принципах — привлечение огромного количества долгов для покупки вещей, которые другие страны производят для нас. Чтобы сделать это немного более понятным, мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые производят эти китайские крестьяне", — сказал Вэнс.

В ответ представитель МИД Китая Лин Цзянь отметил, что "странно и обидно слышать, как этот вице-президент делает такие невежественные и неуважительные замечания".

Слова Вэнса также активно обсуждают в китайском сегменте Интернета.

"Этот настоящий "крестьянин", который вышел из сельской Америки, кажется, не видит перспективы. Многие люди призывают его приехать и увидеть Китай собственными глазами", — отметил бывший главный редактор китайского государственного таблоида Global Times Ху Сицзинь.

Хэштег, связанный с высказыванием Вэнса, стал самой популярной темой на Weibo в понедельник вечером, а к вечеру вторника — собрал 140 миллионов просмотров.

"Посмотрите, это их настоящее лицо — высокомерное и грубое, как всегда", — отметил один из корреспондентов.

"Может, мы и крестьяне, но у нас лучшая в мире скоростная железнодорожная система, мощные логистические возможности, ведущие технологии искусственного интеллекта, автономного вождения и беспилотников. Разве такие селяне не впечатляют?" — написал другой пользователь.

Другие же напомнили, что "деревенские" упреки Вэнса выглядят иронично, ведь и сам он происходит не из богатой семьи.

Журналисты отметили, что в своей книге "Hillbilly Elegy" действующий вице-президент США сам рассказывал о детстве, которое прошло в бедности, жестоком обращении и наркозависимости его матери.

Напомним, в конце марта Вэнс вступился за Виткоффа после его скандального интервью с симпатиями Путину.

Фокус также писал о том, как Гренландия заставила Белый дом отменить скандальную поездку Вэнса.