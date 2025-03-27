Гренландия заставила Белый дом отменить скандальную поездку Вэнса: что известно
Гренландская туристическая компания, которая должна была принимать Ушу Вэнс, отменила поездку. Но вице-президент США все еще может посетить военную базу.
Противостояние Гренландии и Дональда Трампа, который хочет купить остров у Дании, продолжается. Запланированный визит жены вице-президента Джей Ди Вэнса, похоже отменяется, или будет менее расслабленным чем предполагалось. Об этом сообщает Daily Mail.
Президент Трамп не скрывал своих амбиций по аннексии Гренландии, а местные жители раскритиковали его предполагаемую скрытую миссию в ходе предстоящего визита второй леди Уши Вэнс.
26 марта компания Tupilak Travel в Нууке сообщила на своей странице в Facebook, что консульство США связалось с ними, чтобы организовать встречу с Ушей.
В пятницу в рамках своей поездки она хотела посетить их сувенирный магазин.
"Мы ответили, что она будет рада, — сказал владелец магазина. — В магазине рады всем".
Первоначально тур планировался как семейный отдых Уши и одного из ее детей. Они должны были погрузиться в гренландскую культуру и посетить ежегодные соревнования по гонкам на собачьих упряжках.
Затем выяснилось, что к ней присоединится находящийся в сложной ситуации из-за чата в Signal советник по национальной безопасности Майк Уолтц, что вызвало гнев среди лидеров страны, включая премьер-министра.
Но последней каплей стало то, что муж Уши, вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил, что тоже присоединится к ней в поездке, заявив, что не хочет пропустить все самое интересное.
В итоге с протестами выступили премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, сами гренландцы, а компания Tupilak Travel в Нууке заявила, что Ушу Вэнс они принимать не будут.
"После более тщательного рассмотрения мы сообщили консульству, что не хотим ее визита. Мы не можем принять лежащую в основе повестку дня и не будем участвовать в пресс-шоу, которое, конечно же, с ней связано. Нет, спасибо за приятный визит… Гренландия принадлежит гренландцам", — сообщили там.
Теперь Вэнсы посетят базу Космических сил США в Питуффике на северо-западном побережье Гренландии вместо ранее анонсированной одиночной поездки Уши Вэнс на гонку на собачьих упряжках.
А местный активист и политик Орла Йолсен опубликовал фото из аэропорта Нуука, заявив, что США уже успели привезти в Гренландию специальные авто для Уши Вэнс и ее мужа, задав ироничный вопрос Илону Маску, который пытается экономить казну США, во сколько обошлась транспортировка машин.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал позитивным тот факт, что "американцы отменили свой визит в гренландское общество".
"Они посетят только свою собственную базу, Питуффик, и мы ничего против этого не имеем", — сообщил Лекке.
Напомним, ранее Фокус писал о том, почему Дональд Трамп захотел Гренландию .