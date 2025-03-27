Гренландия заставила Белый дом отменить скандальную поездку Вэнса: что известно

Гренландская туристическая компания, которая должна была принимать Ушу Вэнс, отменила поездку. Но вице-президент США все еще может посетить военную базу.

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Противостояние Гренландии и Дональда Трампа, который хочет купить остров у Дании, продолжается. Запланированный визит жены вице-президента Джей Ди Вэнса, похоже отменяется, или будет менее расслабленным чем предполагалось. Об этом сообщает Daily Mail.

Президент Трамп не скрывал своих амбиций по аннексии Гренландии, а местные жители раскритиковали его предполагаемую скрытую миссию в ходе предстоящего визита второй леди Уши Вэнс.

26 марта компания Tupilak Travel в Нууке сообщила на своей странице в Facebook, что консульство США связалось с ними, чтобы организовать встречу с Ушей.

Уша Вэнс и Джей Ди Вэнс Фото: Getty

В пятницу в рамках своей поездки она хотела посетить их сувенирный магазин.

"Мы ответили, что она будет рада, — сказал владелец магазина. — В магазине рады всем".

Первоначально тур планировался как семейный отдых Уши и одного из ее детей. Они должны были погрузиться в гренландскую культуру и посетить ежегодные соревнования по гонкам на собачьих упряжках.

Затем выяснилось, что к ней присоединится находящийся в сложной ситуации из-за чата в Signal советник по национальной безопасности Майк Уолтц, что вызвало гнев среди лидеров страны, включая премьер-министра.

Но последней каплей стало то, что муж Уши, вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил, что тоже присоединится к ней в поездке, заявив, что не хочет пропустить все самое интересное.

Уша Вэнс и Джей Ди Вэнс Фото: Getty Images

В итоге с протестами выступили премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, сами гренландцы, а компания Tupilak Travel в Нууке заявила, что Ушу Вэнс они принимать не будут.

"После более тщательного рассмотрения мы сообщили консульству, что не хотим ее визита. Мы не можем принять лежащую в основе повестку дня и не будем участвовать в пресс-шоу, которое, конечно же, с ней связано. Нет, спасибо за приятный визит… Гренландия принадлежит гренландцам", — сообщили там.

Теперь Вэнсы посетят базу Космических сил США в Питуффике на северо-западном побережье Гренландии вместо ранее анонсированной одиночной поездки Уши Вэнс на гонку на собачьих упряжках.

А местный активист и политик Орла Йолсен опубликовал фото из аэропорта Нуука, заявив, что США уже успели привезти в Гренландию специальные авто для Уши Вэнс и ее мужа, задав ироничный вопрос Илону Маску, который пытается экономить казну США, во сколько обошлась транспортировка машин.

Машины, которые должны были встречать Ушу и Джей Ди Вэнса в Нууке

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал позитивным тот факт, что "американцы отменили свой визит в гренландское общество".

"Они посетят только свою собственную базу, Питуффик, и мы ничего против этого не имеем", — сообщил Лекке.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему Дональд Трамп захотел Гренландию .