Делает ставку на обаяние: Трамп отправит в Гренландию жену Джей Ди Вэнса

Уша Вэнс поедет в Гренландию, на которую претендует президент США, вслед за Дональдом Трампом-младшим.

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Вторая леди Уша Вэнс, жена вице-президента США Джей Ди Вэнса возглавит официальную делегацию, которая отправится в Гренландию уже на этой неделе. Судя по всему, эта поездка является частью постоянных усилий президента Дональда Трампа по покупке арктической территории у Дании. Об этом пишет Daily Mail.

Уша Вэнс уже записала короткий видеоролик в котором выразила надежду, что отношения между США и Гренландией "будут только крепнуть" в будущем.

Вместе с миссис Вэнс в Гренландию поедут советник по национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики Крис Райт, которые, как ожидается, посетят военную базу в Гренландии во время своего визита 27 марта.

Тем временем Уша Вэнс возьмет с собой сына на гонку на собачьих упряжках Avannaata Qimussersu и отправится в Гренландию на все выходные. Отмечается, что спонсором гонки, в которой примут участие 444 собаки и 37 погонщиков стали США.

Гонки на собачьих упряжках Фото: Facebook Greenland Today

Официальная поездка без мужа и вице-президента Джей Ди Вэнса последовала за одиночной поездкой Уши в ​​Италию в начале этого месяца, когда она возглавляла делегацию США на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады.

Уша Вэнс и Джей Ди Вэнс на инаугурации Фото: Getty Images

Визит в Гренландию также состоялся после того, как старший сын президента Дональд Трамп-младший прилетел в столицу Нуук, чтобы заручиться поддержкой предложения своего отца о покупке автономной островной территории у Дании.

В своем видеоролике о поездке Вэнс сказала, что помимо гонки она также приезжает, чтобы отпраздновать долгую историю взаимного уважения и сотрудничества между Гренландией и США.

"Я с нетерпением жду встречи со многими из вас в ближайшее время и возможности узнать от вас больше о вашей прекрасной стране, культуре и традициях", — заключила она.

Гренландия богата природными ресурсами и является стратегически важным местом для обеспечения военной и национальной безопасности в арктическом регионе.

Гренландия, площадь которой составляет 836 330 квадратных миль, а численность населения — всего 55 775 человек, является наименее густонаселенной страной в мире.

Дания заявила, что не заинтересована в продаже своих стратегически важных и богатых природными ресурсами земель США.

И Трамп неоднократно заявлял, что не будет применять силу, чтобы захватить ее, и что вместо этого народу и правительству Гренландии придется решить, хотят ли они стать частью США.

Фото: Facebook Greenland Today

"Как я ясно дал понять в своем совместном обращении к Конгрессу, Соединенные Штаты решительно поддерживают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее", — написал Трамп в социальных сетях в начале марта.

Но уже на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил, что не исключает аннексию Гренландии.