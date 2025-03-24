Робить ставку на чарівність: Трамп відправить до Гренландії дружину Джей Ді Венса

Уша Венс поїде до Гренландії, на яку претендує президент США, слідом Дональдом Трампом-молодшим.

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Друга леді Уша Венс, дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, очолить офіційну делегацію, яка вирушить до Гренландії вже цього тижня. Судячи з усього, ця поїздка є частиною постійних зусиль президента Дональда Трампа з купівлі арктичної території у Данії. Про це пише Daily Mail.

Уша Венс уже записала короткий відеоролик, у якому висловила сподівання, що стосунки між США та Гренландією "тільки міцнішатимуть" у майбутньому.

Разом із місіс Венс до Гренландії поїдуть радник із національної безпеки Майк Волц і міністр енергетики Кріс Райт, які, як очікується, відвідають військову базу в Гренландії під час свого візиту 27 березня.

Тим часом Уша Венс візьме з собою сина на перегони на собачих упряжках Avannaata Qimussersu і вирушить до Гренландії на всі вихідні. Зазначається, що спонсором перегонів, у яких візьмуть участь 444 собаки і 37 погоничів, стали США.

Перегони на собачих упряжках Фото: Facebook Greenland Today

Офіційна поїздка без чоловіка і віцепрезидента Джей Ді Венса послідувала за поодинокою поїздкою Уші в Італію на початку цього місяця, коли вона очолювала делегацію США на Всесвітніх зимових іграх Спеціальної Олімпіади.

Уша Венс і Джей Ді Венс на інавгурації Фото: Getty Images

Візит до Гренландії також відбувся після того, як старший син президента Дональд Трамп-молодший прилетів до столиці Нуук, щоб заручитися підтримкою пропозиції свого батька щодо купівлі автономної острівної території у Данії.

У своєму відеоролику про поїздку Венс сказала, що, крім перегонів, вона також приїжджає, щоб відсвяткувати довгу історію взаємної поваги і співробітництва між Гренландією і США.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з багатьма з вас найближчим часом і можливості дізнатися від вас більше про вашу прекрасну країну, культуру і традиції", — підсумувала вона.

Гренландія багата на природні ресурси і є стратегічно важливим місцем для забезпечення військової та національної безпеки в арктичному регіоні.

Гренландія, площа якої становить 836 330 квадратних миль, а чисельність населення — лише 55 775 осіб, є найменш густонаселеною країною у світі.

Данія заявила, що не зацікавлена в продажу своїх стратегічно важливих і багатих на природні ресурси земель США.

І Трамп неодноразово заявляв, що не застосовуватиме силу, щоб захопити її, і що натомість народу та уряду Гренландії доведеться вирішити, чи хочуть вони стати частиною США.

Фото: Facebook Greenland Today

"Як я ясно дав зрозуміти у своєму спільному зверненні до Конгресу, Сполучені Штати рішуче підтримують право народу Гренландії самостійно визначати своє майбутнє", — написав Трамп у соціальних мережах на початку березня.

Але вже на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявив, що не виключає анексію Гренландії.