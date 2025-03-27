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Світ

Гренландія змусила Білий дім скасувати скандальну поїздку Венса: що відомо

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Фото: Getty Images | Протести в Гренландії

Гренландська туристична компанія, яка мала приймати Ушу Венс, скасувала поїздку. Але віцепрезидент США все ще може відвідати військову базу.

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Протистояння Гренландії та Дональда Трампа, який хоче купити острів у Данії, триває. Запланований візит дружини віцепрезидента Джей Ді Венса, схоже скасовується, або буде менш розслабленим, ніж передбачалося. Про це повідомляє Daily Mail.

Президент Трамп не приховував своїх амбіцій щодо анексії Гренландії, а місцеві жителі розкритикували його передбачувану приховану місію під час майбутнього візиту другої леді Уші Венс.

26 березня компанія Tupilak Travel у Нууку повідомила на своїй сторінці у Facebook, що консульство США зв'язалося з ними, щоб організувати зустріч з Ушей.

Уша Венс і Джей Ді Венс Fullscreen
Уша Венс і Джей Ді Венс
Фото: Getty

У п'ятницю в рамках своєї поїздки вона хотіла відвідати їхній сувенірний магазин.

"Ми відповіли, що вона буде рада, — сказав власник магазину. — У магазині раді всім".

Спочатку тур планувався як сімейний відпочинок Уші та одного з її дітей. Вони мали зануритися в гренландську культуру і відвідати щорічні змагання з перегонів на собачих упряжках.

Потім з'ясувалося, що до неї приєднається радник із національної безпеки Майк Волтц, який перебуває у складній ситуації через чат у Signal, що викликало гнів серед лідерів країни, включно з прем'єр-міністром.

Але останньою краплею стало те, що чоловік Уші, віце-президент Джей Ді Венс, заявив, що теж приєднається до неї в поїздці, заявивши, що не хоче пропустити все найцікавіше.

Уша Венс і Джей Ді Венс Fullscreen
Уша Венс і Джей Ді Венс
Фото: Getty Images

Зрештою з протестами виступили прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде, самі гренландці, а компанія Tupilak Travel у Нууці заявила, що Ушу Венс вони приймати не будуть.

"Після більш ретельного розгляду ми повідомили консульству, що не хочемо її візиту. Ми не можемо прийняти порядок денний, що лежить в основі, і не братимемо участі в прес-шоу, яке, звісно ж, із ним пов'язане. Ні, спасибі за приємний візит... Гренландія належить гренландцям", — повідомили там.

Тепер Венси відвідають базу Космічних сил США в Пітуффіку на північно-західному узбережжі Гренландії замість раніше анонсованої поодинокої поїздки Вуха Венса на перегони на собачих упряжках.

А місцевий активіст і політик Орла Йолсен опублікував фото з аеропорту Нуука, заявивши, що США вже встигли привезти до Гренландії спеціальні авто для Уші Венс та її чоловіка, поставивши іронічне запитання Ілону Маску, який намагається економити скарбницю США, у скільки обійшлося транспортування машин.

Машини, які мали зустрічати Ушу і Джей Ді Венса в Нууку

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен назвав позитивним той факт, що "американці скасували свій візит у гренландське суспільство".

"Вони відвідають тільки свою власну базу, Пітуффік, і ми нічого проти цього не маємо", — повідомив Лекке.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому Дональд Трамп захотів Гренландію .