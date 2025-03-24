"Отличный парень": Вэнс вступился за Уиткоффа после его скандального интервью с симпатиями Путину

Cпецпредставитель президента США открыто признавал значительные территориальные уступки Украины. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс считает, что чиновник "добивается успеха там, где все терпели неудачу 40 лет".

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заступился за спецпредставителя президента Стивена Уиткоффа после его критики за интервью с ведущим Такером Карлсоном. Уиткофф положительно отзывался о президенте России Владимире Путине и допускал территориальные уступки Украины.

Вэнс назвал Уиткоффа "отличным парнем, который делает невероятную работу".

"Люди огрызаются на него и злятся, что он добивается успеха там, где они терпели неудачу 40 лет. Оказывается, многое в дипломатии сводится к простому умению: не быть идиотом", — написал Вэнс в соцсети Х.

Уиткофф в беседе с Карлсоном называл себя оптимистом и говорил, что Вашингтону удастся прекратить войну в Украине. Спецпредставитель Трампа отметил, что по всей линии фронта в Украине постоянно происходят от 70 до 90 боестолкновений ВСУ и оккупантов.

Наиболее резонансным заявлением Уиткоффа стало высказывание о так называемых референдумах во временно оккупированных регионах Украины. По его словам, "подавляющее большинство" жителей регионов заявили о желании присоединиться к России.

"Я думаю, это ключевой вопрос всего конфликта. Самое первое, что должно решиться, и у нас идут очень позитивные дискуссии, и Россия эти территории контролирует", — заметил он.

Напомним, Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля. Фокус подробно анализировал, не пострадают ли интересы Украины от сделки.

Фокус уже писал о темах встречи переговорщиков из РФ и США в Саудовской Аравии 24 марта. Чиновники обсудят черноморскую инициативу и безопасность судоходства.