Обстрелы портов и война в Черном море: что обсудят РФ, США и Украина на переговорах в Эр-Рияде

Переговорщики обсуждают условия вывоза украинского зерна из портов Черного моря. Не менее важный момент — прекращение обстрелов украинских портов в Одессе, Херсонской и Николаевской областях, говорят на Банковой.

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Черноморская инициатива и безопасность судоходства стали главной темой встречи команд переговорщиков от России и США в Саудовской Аравии 24 марта. Об этом рассказал агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос черноморской инициативы и всех связанных тем с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента США Дональда Трампа, и президент РФ Владимир Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", — уточнил он.

По мнению Пескова, смыслом черноморской инициативы является безопасность судоходства. Все сведения об итогах консультаций незамедлительно доложат президенту РФ Владимиру Путину, добавил он.

Черноморская инициатива известна также как зерновая сделка и предполагает выработку условий вывоза украинского зерна из портов Черного моря.

Обстрелы портов на юге Украины

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко 24 марта заявил, что на встрече в Эр-Рияде между представителями Украины и США обсуждалось прекращение обстрелов украинских портов в Одессе, Херсонской и Николаевской областях.

"Речь шла о взаимном прекращении огня: мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты", — сказал он.

Технические консультации включали обсуждение возвращения похищенных россиянами украинских детей и гражданских, а также продолжение обмена военнопленными. Лещенко подчеркнул, что подобные встречи будут вести достаточно регулярно, однако их результаты не всегда будут открыты.

Напомним, британские СМИ писали о дополнительном раунде переговоров американской и украинской команд в Эр-Рияде. Стороны могут обсудить детали прекращения атак на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру.

Фокус сообщал о стремлении чиновников Белого дома достичь соглашения о прекращении огня к 20 апреля. В этот день отмечается праздник Пасхи.