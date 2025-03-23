Уже скоро: в Белом Доме назвали вероятную дату соглашения о перемирии между РФ и Украиной

По данным Вloomberg, американские чиновники проведут отдельные встречи с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, что станет первой серией таких переговоров с начала войны.

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США надеются на скорое перемирие в войне России и Украины, несмотря на продолжающиеся атаки. Белый дом стремится достичь соглашения о прекращении огня к 20 апреля — дате празднования Пасхи в западной и православной традициях. Однако расхождения в позициях сторон могут привести к смещению сроков, отмечают осведомленные источники. Об этом сообщает издание Вloomberg.

Президент Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о намерении быстро завершить конфликт, подтвердил свою уверенность в скором прекращении огня. Выступая перед журналистами, он отметил, что недавнее соглашение об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре уже дало определенные результаты. В ближайшие дни американские чиновники проведут отдельные встречи с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, что станет первой серией таких переговоров с начала войны.

Тем не менее, процесс переговоров осложняется жесткими требованиями России, включая прекращение поставок оружия Украине, что Киев и его союзники категорически отвергают. Вашингтон, ранее использовавший паузу в поставках вооружения как инструмент давления, пока не согласился на какие-либо ограничения. Пресс-секретарь Белого дома Брайан Хьюз подчеркнул, что детали переговоров не будут обсуждаться публично.

В Европе обеспокоены тем, что стремление Трампа к дипломатическому успеху может привести к уступкам в ущерб интересам Украины. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Москва лишь имитирует переговорный процесс, продолжая атаки на критически важную инфраструктуру Украины.

Боевые действия продолжаются: российские беспилотники атаковали украинские города, убив мирных жителей, в том числе троих человек в Киеве. В ответ Украина нанесла удары по российским военным объектам, включая авиабазу и командный центр.

Предстоящие переговоры в Саудовской Аравии будут сосредоточены на технических аспектах реализации 30-дневного прекращения огня, а также на возможном расширении перемирия на судоходство в Черном море. Пока перспективы достижения долгосрочного мира остаются неопределенными, стороны продолжают обмен ударами, проверяя прочность намерений друг друга.

Ранее сообщалось, что в Британии раскритиковали попытку Путина запретить миротворцев в Украине. Союзники Украины должны убедиться, что Российская Федерация не вернется, как это произошло после 2014 года.

Впоследствии стало известно, что в МИД Украины объяснили, когда появятся западные солдаты. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что союзники из "коалиции желающих" ожидают завершения российско-украинской войны, и после этого начнутся реальные перемещения подразделений.