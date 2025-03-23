Уже скоро: у Білому Домі назвали ймовірну дату угоди про перемир'я між РФ і Україною

За даними Вloomberg, американські чиновники проведуть окремі зустрічі з представниками Росії та України в Саудівській Аравії, що стане першою серією таких переговорів від початку війни.

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США сподіваються на швидке перемир'я у війні Росії та України, незважаючи на триваючі атаки. Білий дім прагне досягти угоди про припинення вогню до 20 квітня — дати святкування Великодня в західній і православній традиціях. Однак розбіжності в позиціях сторін можуть призвести до зміщення термінів, зазначають обізнані джерела. Про це повідомляє видання Вloomberg.

Президент Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про намір швидко завершити конфлікт, підтвердив свою впевненість у швидкому припиненні вогню. Виступаючи перед журналістами, він зазначив, що нещодавня угода про обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі вже дала певні результати. Найближчими днями американські чиновники проведуть окремі зустрічі з представниками Росії та України в Саудівській Аравії, що стане першою серією таких переговорів від початку війни.

Проте процес переговорів ускладнюється жорсткими вимогами Росії, включно з припиненням поставок зброї Україні, що Київ і його союзники категорично відкидають. Вашингтон, який раніше використовував паузу в постачанні озброєння як інструмент тиску, поки не погодився на будь-які обмеження. Прес-секретар Білого дому Брайан Г'юз підкреслив, що деталі переговорів не обговорюватимуться публічно.

У Європі стурбовані тим, що прагнення Трампа до дипломатичного успіху може призвести до поступок на шкоду інтересам України. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Москва лише імітує переговорний процес, продовжуючи атаки на критично важливу інфраструктуру України.

Бойові дії тривають: російські безпілотники атакували українські міста, убивши мирних жителів, зокрема трьох осіб у Києві. У відповідь Україна завдала ударів по російських військових об'єктах, включно з авіабазою і командним центром.

Майбутні переговори в Саудівській Аравії будуть зосереджені на технічних аспектах реалізації 30-денного припинення вогню, а також на можливому розширенні перемир'я на судноплавство в Чорному морі. Поки перспективи досягнення довгострокового миру залишаються невизначеними, сторони продовжують обмін ударами, перевіряючи міцність намірів одна одної.

Раніше повідомлялося, що в Британії розкритикували спробу Путіна заборонити миротворців в Україні. Союзники України повинні переконатися, що Російська Федерація не повернеться, як це сталося після 2014 року.

Згодом стало відомо, що в МЗС України пояснили, коли з'являться західні солдати. Представник МЗС Георгій Тихий заявив, що союзники з "коаліції охочих" очікують на завершення російсько-української війни, і після цього почнуться реальні переміщення підрозділів.