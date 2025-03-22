Зондирует мнение политиков ЕС: Китай готов отправить миротворческую миссию в Украину, — Die Welt

СМИ сообщает, что китайские дипломаты интересовались мнением политиков ЕС о приобщении Пекина к миротворческой миссии в Украине, однако детали переговоров, которые называют "деликатными", пока остаются неизвестными.

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Дипломатические представители Китая обратились к представителям ЕС относительно возможности привлечения Пекина к миротворческой миссии в Украине, а также поинтересовались отношением Брюсселя к этой идее. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.

По словам собеседника, дипломаты Поднебесной обратились с запросом обсудить идею привлечения КНР к миротворческой миссии в Украине. В Пекине убеждены, что существует шанс, что эта идея поможет "сдвинуть позицию РФ с места".

В то же время представитель дипкорпуса ЕС подчеркивает, что китайцы зондировали то, насколько такой шаг со стороны Пекина является возможным, а также поинтересовались тем, как в ЕС отнесутся к такому предложению КНР.

"Включение Китая в "коалицию желающих" [по миротворческой миссии в Украине — ред.] может заставить РФ сдвинуться с места и принять миротворцев из КНР. Однако пока этот вопрос остается довольно деликатным", — сообщили в дипломатических кругах ЕС.

СМИ напоминает, что в следующий четверг в Париже состоится встреча стран по присоединению к "коалиции желающих" в отношении Украины под председательством президента Эмманюэля Макрона. Ранее глава Франции отметил, что отказ Москвы согласиться на 30-дневное прекращение огня, за которое выступают США и Украина, свидетельствует о том, что "Россия сейчас не серьезно заинтересована в мире", а ночные беспилотные и ракетные атаки ВС РФ по Украине являются "еще одним доказательством отсутствия воли Москвы к миру".

Ранее сообщалось, что в Британии раскритиковали попытку Путина запретить миротворцев в Украине. Союзники Украины должны убедиться, что Российская Федерация не вернется, как это произошло после 2014 года.

Впоследствии стало известно, что в МИД Украины объяснили, когда появятся западные солдаты. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что союзники из "коалиции желающих" ожидают завершения российско-украинской войны, и после этого начнутся реальные перемещения подразделений.