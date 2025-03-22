Зондує думку політиків ЄС: Китай готовий відправити миротворчу місію до України, — Die Welt

ЗМІ повідомляє, що китайські дипломати цікавилися думкою політиків ЄС щодо долучення Пекіну до миротворчої місії в Україні, однак деталі перемовин, які називають "делікатними", наразі залишаються невідомими.

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Дипломатичні представники Китаю звернулися до представників ЄС щодо можливості долучення Пекіну до миротворчої місії в Україні, а також поцікавилися ставленням Брюсселя до цієї ідеї. Про це повідомляє видання Die Welt з посиланням на неназваного дипломата Євросоюзу.

За словами співрозмовника, дипломати Піднебесної звернулися з запитом обговорити ідею залучення КНР до миротворчої місії в Україні. В Пекіні переконані, що існує шанс, що ця ідея допоможе "зрушити позицію РФ з місця".

Водночас представник дипкорпусу ЄС підкреслює, що китайці зондували те, наскільки такий крок зі сторони Пекіна є можливим, а також поцікавилися ти, як в ЄС поставляться до такої пропозиції КНР.

"Включення Китаю до "коаліції охочих" [щодо миротворчої місії в Україні — ред.] може змусити РФ зрушити з місця та прийняти миротворців з КНР. Однак наразі це питання залишається доволі делікатним", — повідомили в дипломатичних колах ЄС.

ЗМІ нагадує, що наступного четверга у Парижі відбудеться зустріч країн щодо долучення до "коаліції охочих" стосовно України під головуванням президента Емманюеля Макрона. Раніше глава Франції відзначив, що відмова Москви погодитися на 30-денне припинення вогню, за яке виступають США та Україна, свідчить про те, що "Росія зараз не серйозно зацікавлена ​​в мирі", а нічні безпілотні та ракетні атаки ЗС РФ по Україні є "ще одним доказом відсутності волі Москви до миру".

Раніше повідомлялося, що у Британії розкритикували спробу Путіна заборонити миротворців в Україні. Союзники України повинні переконатись, що Російська Федерація не повернеться, як це сталось після 2014 року.

Згодом стало відомо, що в МЗС України пояснили, коли з'являться західні солдати. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що союзники з "коаліції охочих" очікують завершення російсько-української війни, і після цього почнуться реальні переміщення підрозділів.