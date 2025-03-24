Обстріли портів і війна в Чорному морі: що обговорять РФ, США та Україна на переговорах в Ер-Ріяді

Учасники переговорів обговорюють умови вивезення українського зерна з портів Чорного моря. Не менш важливий момент — припинення обстрілів українських портів в Одесі, Херсонській та Миколаївській областях, кажуть на Банковій.

Related video

Чорноморська ініціатива і безпека судноплавства стали головною темою зустрічі команд переговірників від Росії і США в Саудівській Аравії 24 березня. Про це розповів агентству ТАСС прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми виходимо з того, що сьогодні на порядку денному питання чорноморської ініціативи і всіх пов'язаних тем із відновленням цієї ініціативи. Це була пропозиція президента США Дональда Трампа, і президент РФ Володимир Путін дав на це згоду. Саме з таким мандатом наша делегація вирушила в Ер-Ріяд", — уточнив він.

На думку Пєскова, сенсом чорноморської ініціативи є безпека судноплавства. Усі відомості про підсумки консультацій негайно доповідатимуть президенту РФ Володимиру Путіну, додав він.

Чорноморська ініціатива відома також як зернова угода і передбачає вироблення умов вивезення українського зерна з портів Чорного моря.

Обстріли портів на півдні України

Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко 24 березня заявив, що на зустрічі в Ер-Ріяді між представниками України та США обговорювали припинення обстрілу українських портів в Одесі, Херсонській та Миколаївській областях.

"Йшлося про взаємне припинення вогню: ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, зокрема річкові, вони не атакують наші об'єкти і наші порти", — сказав він.

Технічні консультації включали обговорення повернення викрадених росіянами українських дітей і цивільних, а також продовження обміну військовополоненими. Лещенко наголосив, що подібні зустрічі проводитимуть досить регулярно, проте їхні результати не завжди будуть відкриті.

Нагадаємо, британські ЗМІ писали про додатковий раунд переговорів американської та української команд в Ер-Ріяді. Сторони можуть обговорити деталі припинення атак на енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру.

Фокус повідомляв про прагнення чиновників Білого дому досягти угоди про припинення вогню до 20 квітня. У цей день відзначається свято Великодня.