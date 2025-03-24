"Чудовий хлопець": Венс заступився за Віткоффа після його скандального інтерв'ю з симпатіями Путіну

Спецпредставник президента США відкрито визнавав значні територіальні поступки України. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс вважає, що чиновник "досягає успіху там, де всі зазнавали невдачі 40 років".

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заступився за спецпредставника президента Стівена Віткоффа після його критики за інтерв'ю з ведучим Такером Карлсоном. Віткофф позитивно відгукувався про президента Росії Володимира Путіна і допускав територіальні поступки України.

Венс назвав Віткоффа "чудовим хлопцем, який робить неймовірну роботу".

"Люди огризаються на нього і зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали невдачі 40 років. Виявляється, багато чого в дипломатії зводиться до простого вміння: не бути ідіотом", — написав Венс у соцмережі Х.

Віткофф у бесіді з Карлсоном називав себе оптимістом і говорив, що Вашингтону вдасться припинити війну в Україні. Спецпредставник Трампа зазначив, що всією лінією фронту в Україні постійно відбуваються від 70 до 90 бойових зіткнень ЗСУ та окупантів.

Найбільш резонансною заявою Віткоффа стало висловлювання про так звані референдуми в тимчасово окупованих регіонах України. За його словами, "переважна більшість" жителів регіонів заявили про бажання приєднатися до Росії.

"Я думаю, це ключове питання всього конфлікту. Найперше, що має вирішитися, і в нас тривають дуже позитивні дискусії, і Росія ці території контролює", — зауважив він.

Нагадаємо, Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я між Україною і РФ до 20 квітня. Фокус детально аналізував, чи не постраждають інтереси України від угоди.

Фокус уже писав про теми зустрічі переговірників з РФ і США в Саудівській Аравії 24 березня. Чиновники обговорять чорноморську ініціативу і безпеку судноплавства.