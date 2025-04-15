Чтобы никому не достался: Вэнс сломал чемпионский кубок во время совместного фото с Трампом (видео)

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс попал в курьезную ситуацию в Белом доме во время встречи с победителями студенческого футбольного чемпионата. Чиновник попытался взять в руки кубок, но тот развалился в его руках, свидетельствует видео Associated Press.

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Кадры с курьезного события в Белом доме, которое произошло 14 апреля, агентство AP опубликовало на YouTube-канале.

Курьез в США — инцидент с Джей Ди Вэнсом

Под видео указано, что инцидент произошел во время визита в Белый дом победителей студенческого чемпионата по футболу. Победители — команда Огайо: игроки оделись в костюмы, взяли с собой кубок The CFP National Championship Trophy и прибыли в Вашингтон. Во время визита футболистов решили сделать совместное фото с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп держал в руках шлем, видим на видео. А Вэнс решил принести чемпионский кубок. Когда чиновник поднимал кубок, тот разломился на две части — на основание и конусообразную чашу. Сначала сломанный предмет попытались отремонтировать, но в итоге сделали торжественное фото с частью кубка, которую держал Вэнс.

Запись с курьезом в Белом доме в YouTube-канале AP получила более 30 тыс. просмотров и более 400 комментариев. Зрители высмеивали вице-президента США и предполагали, что он имеет такое же отношение к стране, как к чемпионскому кубку.

"Вероятно, он думает: "Эти крестьяне должны быть благодарны, что их пригласили в Белый дом..." Трофей получил такое же отношение, как и страна", — писали американцы.

Курьез в США — реакция американцев на Вэнса и сломанный кубок Фото: скриншот

Курьез в США — реакция Вэнса

Джей Ди Вэнс прокомментировал инцидент в Белом доме. Чиновник написал в соцсети X, что сломал победный чемпионский кубок, чтобы он не достался другой команде.

"Я не хотел, чтобы кто-то получил трофей после штата Огайо, поэтому решил сломать его", — написал вице-президент США.

Курьез в США — реакция Вэнса на сломанный кубок Фото: скриншот

Национальный чемпионат по студенческому футболу — соревнования, основанные в 2014 году, которые проводятся 11 раз подряд. Текущий победитель — команда штата Огайо, которая стала лучшей в январе 2025 года. Чемпионский кубок — предмет весом 16 кг и высотой 67 см. По форме кубок имитирует расплющенный мяч из американского футбола.

Курьез в США — кадры американского футбола и кубок, который сломал Вэнс

Отметим, 9 апреля Джей Ди Вэнс попал в скандал из-за неудачного высказывания о крестьянах. Агентство CNN обратило внимание на заявление вице-президента США, которое прозвучало в эфире телеканала Fox News. Политик пытался объяснить особенности современной глобальной экономики. При этом он упомянул "китайских крестьян", у которых американцы занимают, чтобы покупать китайские товары.

Напоминаем, 25 января Фокус рассказал об Ушу Вэнс — жене Джей Ди Вэнса, которая имеет индийское происхождение. Между тем у супругов произошел курьез во время визита в Гренландию, когда с ними отказались работать местные туристические фирмы.