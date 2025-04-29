"Странная идея": Вэнс заявил, что не верит в победу Украины

Украина не сможет победить в войне с Российской Федерацией, а сама война может обернуться демографическим коллапсом, ядерным ударом и непоправимыми потерями для Украины.

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Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Думаю, в основных СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, россияне упадут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Однако это не та реальность, в которой мы живем", — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что еще несколько лет такой войны приведут к краху общества, ведь демографические показатели обеих воюющих стран "это ужас".

"Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации (Трампа. — ред.) заключается в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели", — подчеркнул Вэнс.

По его словам, если не прекратить войну в ближайшее время, то украинцы не смогут ее выиграть.

Напомним, США предлагают Украине заморозить конфликт и произвести территориальный обмен.

18 апреля Джей Ди Вэнс сказал журналистам, что имеет чувство оптимизма относительно мирных переговоров между Россией и Украиной и потенциального прекращения огня.