Вместо трех дней перемирия — тридцать: готов ли Кремль к уступкам в войне против Украины

Россия может изменить свою стратегию в войне против Украины, сосредоточившись на удержании уже оккупированных территорий и попытках выйти на переговоры. Фокус выяснил, на какие "уступки" может пойти Кремль и не обернется ли это очередной ловушкой как для Украины, так и для США.

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Россия может пересмотреть свои цели в Украине, сосредоточившись на краткосрочном удержании уже оккупированных территорий и стабилизации внутренней экономики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки.

По оценкам разведки США, президент России Владимир Путин ранее считал, что состояние войны ему на пользу, и имел силы и ресурсы для дальнейшего наступления. Однако сейчас он якобы стал более склонным к рассмотрению потенциального мирного соглашения из-за внутренних экономических трудностей и давления со стороны администрации США, которая угрожает новыми санкциями.

Несмотря на это, американские чиновники остаются скептическими относительно намерений Путина. Они считают, что даже в случае заключения соглашения Россия может использовать его как тактическую паузу для восстановления сил и дальнейшего наступления. Представитель западной разведки отметил, что Москва готова "подыгрывать" США, ограничивая свои непосредственные цели, но не отказывается от долгосрочных планов в отношении Украины.

Кремль надеется, что улучшение отношений с США позволит отвлечь внимание от войны, а после тактической паузы — достичь полных целей Путина в Украине и за ее пределами. Член комитета по разведке Палаты представителей США Джейсон Кроу отметил, что Путин считает, что имеет благоприятного американского президента, который больше сосредоточен на краткосрочных победах.

Фокус разбирался, действительно ли Владимир Путин меняет свои намерения относительно войны в Украине и будет пытаться заключить долгосрочное мирное соглашение.

Готова ли Россия "уступить" в войне против Украины

По словам политолога Олега Постернака, последние действия России и США указывают на изменение тактики обеих сторон в войне в Украине. В частности, со стороны Москвы все больше сигналов о готовности к определенным "уступкам", но только в виде краткосрочных перемирий. По данным американской разведки, Кремль, сталкиваясь с внутриэкономическими проблемами, санкционным давлением и угрозами сворачивания международных проектов, теоретически может ограничить свои максималистские требования. Это происходит на фоне активизации Вашингтона в дипломатической и экономической плоскости.

"Соединенные Штаты сейчас начали финальный этап давления на Россию: кроме новых санкций, приняты масштабные решения, такие как создание фонда для восстановления Украины и подписание соглашений о стратегическом экономическом сотрудничестве. Госдеп США, в частности представитель Джей Ди Вэнс, публично заявил, что "Россияи Украина должны сами договариваться", что можно трактовать как переход США к новой модели — усиление давления на Россию через международную изоляцию и экономические рычаги, параллельно оставляя пространство для политического маневра", — говорит Фокусу Постернак.

Американская разведка, в свою очередь, прогнозирует, что в ситуации растущего давления, Путин может пойти на частичные уступки — не потому, что хочет мира, а чтобы избежать масштабной мобилизации или еще большей дестабилизации экономики, считает политолог. До этого он выбирал тактику максимализма — демонстрируя, что не готов уступать. Но, похоже, новая стратегия США, предусматривающая "вымывание" вариантов для Путина, уже начинает действовать.

"Интересно, что Кремль продолжает испытывать границы. Объявленное "трехдневное перемирие" воспринимается США как профанация, не соответствующая ожиданиям. Вашингтон четко дал понять: нужны не формальные паузы, а структурированные, четко согласованные шаги. И если таковых не будет — санкционный молот будет только усиливаться", — продолжает Постернак.

В то же время реакция Москвы стала более резкой. Публичные заявления Лаврова, Патрушева, Шойгу, Медведева — это сигналы, что Россия официально "спускает с поводка" радикальных игроков. Это демонстрация: мол, диалог с Западом завершен, мосты разрушены. Но за кулисами, контакты между американской и российской сторонами продолжаются. Это означает, что "игра в мир" — на самом деле политическая война, где стороны лишь имитируют диалог, проверяя границы допустимого.

"Вероятная "уступка" со стороны России — 30-дневное перемирие. Но это лишь часть плана. После этого, по замыслу Москвы, должны стартовать прямые переговоры между РФ и Украиной — без участия США. Кремль намекал на это в комментариях последних недель. Однако выглядит это маловероятно: Украина уже проходила подобный сценарий неоднократно, и никакого результата это не дало. Вероятно и в этот раз ничего не даст", — считает политолог.

По словам Постернака, идея проста: либо Россия соглашается на серьезные компромиссы, либо ее полностью оттесняют с глобального рынка. Однако проблема в том, что противник специфический. Путин сформирован в школе КГБ и прекрасно знает, как играть в длинную. Сейчас он загнал себя в тупик, где продолжение войны стало единственным рабочим сценарием. Но этот сценарий уже не дает стратегических выгод, которые мог бы дать удачный "мир на своих условиях", если бы, к примеру, Трамп вернулся и согласился на уступки.

Сейчас российское руководство еще хочет играть в войну, но все больше сигналов свидетельствуют: их пространство для маневра стремительно сужается. А жить в реальности войны для России — это уже не выигрышная модель, даже если раньше казалось иначе.

Россия в тупике: что будет делать Путин дальше — вероятные сценарии

По словам политолога Владимира Фесенко, сейчас в экспертных кругах, как в Украине, так и на Западе, активно обсуждаются две противоположные точки зрения.

Первая точка зрения: у России растут экономические и социальные проблемы. Считается, что они еще могут попробовать наступление летом, но осенью у них начнутся серьезные трудности. Не будет хватать ресурсов — денег, людей, средств — для полномасштабной войны. Поэтому России придется идти на переговоры.

"Именно эту точку зрения, как мне кажется, отражает и нынешняя оценка американской разведки. Но подчеркиваю: это не разведывательные данные, а аналитическая оценка. Они собрали информацию из разных российских источников, привлекли экспертов, и сформировали такую картину", — говорит Фокусу Фесенко.

Еще недавно американцы считали, что Россия намерена воевать долго и не планирует останавливаться. Теперь они предполагают, что Москва может быть готова к прекращению войны раньше.

Вторая точка зрения, также распространенная в экспертной среде: Россия может без особых проблем продолжать боевые действия как минимум до конца года, а возможно, еще несколько лет. Обе позиции имеют свои аргументы. Проблемы в России действительно есть, и их становится все больше. Но насколько они критичны — сказать сейчас трудно.

"Я поделюсь собственным мнением. Речь не столько о ресурсах России или ее готовности к длительной войне, сколько о целях Путина. А они, как я их понимаю, заключаются в следующем: продолжить войну против Украины, добиться победы или капитуляции Украины — и одновременно договориться с Трампом.

Идеальный сценарий для Путина — договориться с Трампом, а тем временем продолжить войну. Чтобы Трамп отстранился от Украины, сказал: "Украинцы не хотят компромисса — я прекращаю переговоры и буду говорить только с Россией". И оставил Украину один на один с агрессором. Если США прекратят поддержку Украины, Россия может одержать победу", — считает Фесенко.

Однако этот сценарий не полностью работает. Например, так называемая "ресурсная сделка" частично разрушает планы Путина. Она делает Украину важной для США. Теперь Трамп чуть больше доверяет Украине и чуть меньше — Путину. И здесь Путин сталкивается с выбором.

Что делать дальше? По мнению политолога, есть несколько сценариев:

Договариваться с Трампом о временном прекращении огня. Это был бы конструктивный вариант. Параллельно — подготовка встречи Трампа с Путиным. Затягивание переговоров и одновременное ведение войны. Это то, что мы наблюдаем последние два месяца. Этот вариант возможен, но вызывает раздражение у Трампа. Ему не нравится затягивание со стороны России, и он будет давить, чтобы Москва действовала быстрее. Переговоры заходят в тупик, и Трамп берет паузу. Формально переговоры останавливаются, боевые действия продолжаются еще несколько месяцев. Возможно, американцы вернутся к переговорам, когда военная ситуация стабилизируется. А может, вместо них роль посредников возьмут Турция или Саудовская Аравия. США будут наблюдать со стороны, чтобы не брать на себя всю ответственность.

"Уход США от переговорного процесса — это тоже форма давления. И на нас, и на россиян. Тактика заключается в том, чтобы снизить значимость переговоров, которые не приносят результатов, и переключить внимание общественности.

Это будет не окончательный выход, а временное отстранение. Однако ресурсное соглашение должно стимулировать Трампа как можно быстрее добиваться прекращения войны. Без мира это соглашение просто не будет работать", — продолжает Фесенко.

Война не закончится быстро: о чем говорил Джей Ди Вэнс

Параллельно с оценками американской разведки по изменению целей РФ в Украине, вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс не верит в скорое завершение войны в Украине. Он считает, что президент США Дональд Трамп предложил "одну из лучших сделок 21 века", но окончательные шаги должны сделать российская и украинская стороны.

"Мое впечатление: у части команды Трампа — а именно у Марко Рубио, руководства Госдепа и некоторых других — сейчас ступор. Они не знают, что делать дальше. Да, Трамп хочет прекращения войны, но как это сделать — неясно. Они еще определяются", — говорит Фесенко.

По его мнению, возможно, после 9 мая, когда в России завершится пропагандистская кампания, стороны вернутся к переговорам. Возможно, россияне уже подали такие сигналы американцам. И, возможно, именно поэтому и на Украину сейчас оказывают давление — чтобы быстрее ратифицировали соглашение, которое станет рычагом в будущих переговорах.

"Посмотрим. Не эта неделя станет решающей, как прогнозировал Рубио. Но определенность может появиться ближе к 9 мая. Либо начнутся настоящие переговоры о прекращении огня, либо возникнет пауза, и США будут решать, продолжать ли участвовать, и в каком формате", — резюмирует политолог.

Напомним, Вашингтон подписывает с Киевом соглашение о доступе к критически важным ресурсам, готовит рекордные санкции и одобряет новый пакет вооружения. Фокус выяснил, означает ли это изменение политики США и заставит ли это Москву к уступкам.