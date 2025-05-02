Готова ограничить свои цели в Украине: как РФ стала подыгрывать Вашингтону, и чего следует ожидать

Президент России Владимир Путин, возможно, сместил свое непосредственное внимание в войне в Украине на краткосрочные цели укрепления своего контроля над территорией, которую захватили ВС РФ, и поддержку экономики своей страны.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на данные американской разведки.

По оценкам разведки США, Путин считал, что состояние войны ему на пользу, что он имеет силы и человеческие ресурсы для ведения дальнейшей войны для захвата всей Украины.

Сейчас он якобы стал более склонным к рассмотрению потенциального мирного соглашения, чем раньше, поскольку на него давят не только внутренние экономические трудности в его государстве, но и администрация Трампа, которая угрожает новыми санкциями.

Однако высокопоставленные чиновники США остаются скептически настроенными к Путину и его неоднократным заявлениям на текущих переговорах о том, что он хочет мирного соглашения. Они считают, что даже если Россия согласится на вариант соглашения, она может попытаться возобновить войну и захватить большую часть Украины в долгосрочной перспективе.

"Все это действительно зависит от того, что США готовы предложить, чтобы он мог не просто претендовать на победу внутри страны, а действительно почувствовать, что достиг чего-то, что стоит значительной паузы, а затем, возможно, возобновить борьбу позже" — рассказал анонимный представитель западной разведки.

Он вспомнил, как Путин неоднократно повторял тезисы о том, откуда исторически происходит русский народ, и говорил, что он имеет "долгосрочную цель" захватить больше Украины, "по крайней мере те части, которые являются колыбелью русской цивилизации" в его глазах.

"Москва готова "подыгрывать" США и ограничивать свои непосредственные цели, чтобы улучшить свои отношения с Вашингтоном, но явно не отказалась от своих максималистских военных целей", — сказал представитель разведки.

Кремль надеется, что лучшие отношения с США отвлекут внимание от войны, а после тактической паузы позволят достичь полных целей Путина в Украине и за ее пределами.

"Мышление Путина эволюционировало. Он считает, что имеет благоприятного американского президента, который не понимает, что делает, и больше сосредоточен на краткосрочных победах", — говорит член комитета по разведке Палаты представителей США Джейсон Кроу.

Напомним, что 1 мая МИД РФ прокомментировал вероятность возвращения Украиной границ 1991 года, назвав это невозможным.