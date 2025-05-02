Готова обмежити свої цілі в Україні: як РФ стала "підігравати" Вашингтону — CNN

Президент Росії Володимир Путін, можливо, змістив свою безпосередню увагу у війні в Україні на короткострокові цілі зміцнення свого контролю над територією, яку захопили ЗС РФ, та підтримку економіки своєї країни.

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Про це пише CNN з посиланням на дані американської розвідки.

За оцінками розвідки США, Путін вважав, що стан війни йому на користь, що він має сили і людські ресурси для ведення подальшої війни для захоплення усієї України.

Зараз він нібито став більше схильним до розгляду потенційної мирної угоди, ніж раніше, оскільки на нього тиснуть не лише внутрішні економічні труднощі в його державі, а й адміністрація Трампа, яка погрожує новими санкціями.

Однак високопосадовці США залишаються скептично налаштованими до Путіна та його неодноразових заяв на поточних переговорах про те, що він хоче мирної угоди. Вони вважають, що навіть якщо Росія погодиться на варіант угоди, вона може спробувати відновити війну та захопити більшу частину України в довгостроковій перспективі.

"Все це дійсно залежить від того, що США готові запропонувати, щоб він міг не просто претендувати на перемогу всередині країни, а справді відчути, що досяг чогось, що варте значної паузи, а потім, можливо, відновити боротьбу пізніше" — розповів анонімний представник західної розвідки.

Він згадав, як Путін неодноразово повторював тези про те, звідки історично походить російський народ, і казав, що він має "довгострокову мету" захопити більше України, "принаймні ті частини, які є колискою російської цивілізації" в його очах.

"Москва готова "підігравати" США та обмежувати свої безпосередні цілі, щоб покращити свої відносини з Вашингтоном, але явно не відмовилася від своїх максималістських воєнних цілей", — сказав представник розвідки.

Кремль сподівається, що кращі відносини із США відвернуть увагу від війни, а після тактичної паузи дозволять досягнути повних цілей Путіна в Україні та за її межами.

"Мислення Путіна еволюціонувало. Він вважає, що має сприятливого американського президента, який не розуміє, що робить, і більше зосереджений на короткострокових перемогах", — каже член комітету з розвідки Палати представників США Джейсон Кроу.

Нагадаємо, що 1 травня МЗС РФ прокоментувало ймовірність повернення Україною кордонів 1991 року, назвавши це неможливим.