Украина и США подписали соглашение по полезным ископаемым, — Bloomberg

Соединенные Штаты Америки подписали с Киевом соглашение по украинским полезным ископаемым, которое предоставит привилегированный доступ к новым проектам, а также поддержку президента США Дональда Трампа Украине в вопросах завершения войны. Украинская сторона подтвердила подписание.

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О подписании соглашения сообщило Bloomberg со ссылкой на источники ночью на 1 мая по киевскому времени.

"США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам", — говорится в сообщении.

Сам президент Дональд Трамп перед этим на заседании Кабинета министров в Белом доме заявлял о том, что соглашение о недрах подписано.

"Мы заключили соглашение, согласно которому наши деньги будут в безопасности, согласно которому мы сможем начать копать и делать то, что нам нужно. Это также хорошо для них, потому что на месте будет присутствие американцев, и это присутствие не позволит многим злоумышленникам попасть в страну или, конечно же, в район, где мы проводим копание", — сказал Трамп.

Отмечается, что это соглашение считается критически важным для укрепления доброй воли Трампа к Киеву, поскольку его администрация настаивает на прекращении войны, которую начала Россия против Украины.

"Я предполагаю, что они будут его придерживаться. Я поручил это дело Скотту (Бессенту), и он все прекрасно объяснил, но плодов этого соглашения мы пока не видели. Полагаю, еще увидим", — заявлял Трамп 30 апреля.

Украинская сторона подтвердила подписание соглашения о недрах. В частности об этом отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что Правительство приняло решения, необходимые для создания Инвестиционного фонда восстановления.

30 апреля Скотт Бессент на пресс-конференции заявлял, что Украина предложила правки в соглашении о полезных ископаемых "в последнюю минуту".