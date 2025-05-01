Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин, — Bloomberg

Сполучені Штати Америки підписали з Києвом угоду щодо українських корисних копалин, яка надасть привілейований доступ до нових проєктів, а також підтримку президента США Дональда Трампа Україні у питаннях завершення війни. Українська сторона підтвердила підписання.

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Про підписання угоди повідомило Bloomberg з посиланням на джерела уночі на 1 травня за київським часом.

"США та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів", — йдеться у повідомленні.

Сам президент Дональд Трамп перед цим на засіданні Кабінету міністрів у Білому домі заявляв про те, що угоду про надра підписано.

"Ми уклали угоду, згідно з якою наші гроші будуть у безпеці, згідно з якою ми зможемо розпочати копання та робити те, що нам потрібно. Це також добре для них, тому що на місці буде присутність американців, і ця присутність не дозволить багатьом зловмисникам потрапити в країну або, звичайно ж, в район, де ми проводимо копання", — сказав Трамп.

Зазначається, що ця угода вважається критично важливою для зміцнення доброї волі Трампа до Києва, оскільки його адміністрація наполягає на припиненні війни, яку розпочала Росія проти України.

"Я припускаю, що вони будуть її дотримуватися. Я доручив цю справу Скотту (Бессенту), і він усе чудово пояснив, але плодів цієї угоди ми поки що не бачили. Вважаю, ще побачимо", — заявляв Трамп 30 квітня.

Українська сторона підтвердила підписання угоди про надра. Зокрема про це зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, перед цим прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 30 квітня заявив, що Уряд ухвалив рішення, необхідні для створення Інвестиційного фонду відбудови.

30 квітня Скотт Бессент на прессконференції заявляв, що Україна запропонувала правки в угоді про корисні копалини "в останню хвилину".