Угода щодо рідкоземельних металів: Україна запропонувала правки в останню хвилину, — Бессент

Сполучені Штати були готові підписати з Україною угоду щодо рідкоземельних металів. Однак Київ вирішив, що треба доопрацювати технічний бік.

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Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент на пресконференції.

"Україна минулої ночі вирішила внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, вони переглянуть це", — повідомив міністр.

За його словами, якщо Україна буде готова до угоди, то її можуть підписати 31 квітня. З документа не прибирали жодних умов. Зазначимо, що різниця в часі між Києвом і Вашингтоном — 7 годин. У штатах робочий день триває.

Поінформовані джерела телеканалу СNN підтверджують готовність Штатів підписати угоду з Україною про використання її природних ресурсів уже 31 квітня. Україна вирішила, що необхідно доопрацювати технічну сторону.

Високопоставлене джерело британської радіостанції BBC говорило, що міністр економіки України Юлія Свириденко вирушає до Вашингтона для підписання угоди.

Американська сторона, за версією співрозмовників Politico, вимагала від Києва підписати не тільки основний документ, а й дві технічні додаткові угоди до нього.

"Трамп сказав, що час зробити це зараз і ми рухаємося до мети з обдуманою швидкістю. Штати віддані якнайшвидшому укладенню цієї життєво важливої угоди і забезпеченню міцного миру в Україні", — заявив представник казначейства.

За словами джерела, США зажадали від Свириденка не їхати до Вашингтона в середу, поки угоди остаточно не узгодять.

"Українці намагаються переглянути умови, які вже були узгоджені як частина пакета", — додав чиновник.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про початок глибоководного видобутку нікелю, міді та рідкоземельних металів у водах США і міжнародних водах.

Китай зупинив постачання семи рідкісноземельних металів у США. Експортерів зобов'язали отримувати ліцензії в Міністерстві торгівлі.