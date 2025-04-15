Удар по обороні США: Китай обмежив експорт цінних рідкоземельних металів

Китай призупинив постачання семи рідкоземельних металів і пов'язаних із ними матеріалів, які використовують в оборонній, енергетичній та автомобільній промисловості, як захід у відповідь на підвищення мит на китайські товари президентом США Дональдом Трампом.

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Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. За словами співрозмовників видання, експортери тепер повинні звертатися до Міністерства торгівлі за ліцензіями. Це відносно непрозорий процес, який може тривати від 6-7 тижнів до кількох місяців.

Повідомляється, що якщо заморожування триватиме довше двох місяців, то запаси покупців можуть виснажитися. Клієнтам зі США може бути особливо складно отримати експортні ліцензії, враховуючи зростаючу напругу між країнами.

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"Коли мої клієнти запитують, коли їхні вантажі зможуть покинути Китай, ми називаємо їм передбачуваний час 60 днів, але насправді це може зайняти більше часу", — сказав китайський постачальник рідкоземельних металів на умовах анонімності.

У виданні підкреслили, що Китай виробляє близько 90% рідкоземельних елементів у світі. За словами двох аналітиків, кілька китайських продавців уже оголосили форс-мажор за своїми контрактами з іноземними клієнтами.

Нагадаємо, раніше уряд Китаю заборонив авіакомпаніям співпрацювати з американською корпорацією Boeing.

Також повідомлялося, що США розгорнуть у Японії розвідувальні БПЛА дальнього радіусу дії MQ-4C Triton для стеження за Китаєм.