17 видів металів: знайдено найбільше родовище рідкісних земельних елементів (фото)

Казахстан виявив найбільше родовище рідкісноземельних металів — дослідники вважають, що воно містить близько мільйона тонн елементів, які вважаються життєво важливими для світової економіки.

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Про це пише Science Alert.

За даними казахських дослідників, величезне родовище містить 17 видів сировини, які вважаються важливими для переходу на зелену енергію і мають попит у таких країнах, як Китай, Росія, США, а також у всій Європі.

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Представник міністерства промисловості Казахстану також заявив, що на сьогодні це родовище вважається найбільшим родовищем рідкісноземельних металів у всій країні. Відомо, що родовище було виявлено в Карагандинській області центрального Казахстану і містить такі цінні метали, як:

церій;

лантан;

неодим;

ітрій.

Зазначимо, що велике родовище було виявлено напередодні першого саміту ЄС — Центральна Азія, який стартує в Узбекистані. Експерти також зазначають, що Європа, Росія, Китай і Туреччина входять до числа тих, хто бореться за вплив у багатому на ресурси регіоні.

Відомо, що в саміті візьмуть участь лідери п'яти країн Центральної Азії, а саме:

Казахстан;

Киргизстан;

Таджикистан;

Туркменістан;

Узбекистан.

Згідно з прогнозами міністерства промисловості Казахстану, обсяг родовища, ймовірно, може перевищити 20 мільйонів тонн. Утім, будуть потрібні додаткові перевірки та дослідження, щоб переконатися в цьому.

Представники країни також вважають, що виявлення такого великого родовища на території країни може вивести Казахстан до числа країн з найбільшими запасами рідкісноземельних металів у майбутньому.

Зазначимо, що Євросоюз прагнув досягти вуглецевої нейтральності до середини століття, а тому зацікавлений у рідкісних металах і природних ресурсах регіону. Водночас Казахстан сьогодні просто не володіє технологіями, необхідними для розробки родовищ рідкісноземельних металів, а тому, ймовірно, буде потрібно залучити іноземні інвестиції.

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