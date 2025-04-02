Глибоко під морським дном знайдено 100 мільйонів тонн нафти: хто претендує на ці запаси

Дослідники виявили, що глибоко під Південнокитайським морем знайдено неймовірно велике нафтове родовище — вчені вважають, що в ньому міститься близько 100 мільйонів тонн "чорного золота".

Related video

Про це пише IFLScience.

За даними державної Китайської національної корпорації з видобутку нафти на шельфі (CNOOC), величезне родовище нафти було виявлено вченими нещодавно в глибоких і надглибоких шарах під Південнокитайським морем. Родовище "чорного золота" отримало назву Хуейчжоу 19-6.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, тестові свердловини вже викачали сотні барелів сирої нафти й тепер стверджується, що вони свідчать про те, що родовище містить значно більше запасів нафти.

Відомо, що свердловину HZ19-6-3 було пробурено і завершено на глибині 5415 метрів, що дало змогу виявити загалом 127 метрів нафтогазоносних зон. Свердловина була випробувана і дала 413 барелів сирої нафти й 2,41 мільйона кубічних футів природного газу на день. Тепер вчені прогнозують, що обсяг родовища, ймовірно, перевищує 100 мільйонів тонн.

Нещодавно виявлена ділянка Хуейчжоу 19-6 розташована приблизно за 170 кілометрів від узбережжя Шеньчженя в південнокитайській провінції Гуандун. Це означає, що вона перебуває в межах виключної економічної зони Китаю — морської зони, що простягається на 321 кілометр від узбережжя країни, — тут країна має права на вилов риби, буріння і розвідку.

За межами цієї 300-кілометрової зони Південнокитайське море є одним із найбільш гаряче обговорюваних регіонів на Землі. Цей регіон цінується за його стратегічне положення і багаті ресурси, зокрема величезні запаси нафти. Китай, В'єтнам, Філіппіни, Малайзія та інші країни всі претендують на нього, спонукувані побоюваннями з приводу енергетичної безпеки та територіального суверенітету.

Оскільки сучасний світ невпинно полює за запасами нафти, дедалі більше запасів видобувають із надглибоких шарів морського дна, які раніше вважалися недосяжними. Останніми роками Китай розсунув межі надглибокої розвідки за допомогою нових технологій, відкриваючи величезні родовища нафти та газу.

Водночас екологічні групи давно попереджають про ризики буріння в надглибоких водах океану, наголошуючи на загрозі розливів нафти. Вважається, що це матиме руйнівні наслідки для морських екосистем.

Видобуток більшої кількості нафти також порушує питання про довгострокову стійкість і глобальні кліматичні зобов'язання. Китай заявив, що має намір досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року і досягти "піку викидів вуглецю" до 2030 року. На жаль, виявлення величезного родовища нафти в Південнокитайському морі, ймовірно, може перешкодити цим планам.

Раніше Фокус писав про те, як утворюються родовища золота на Землі: вчені розкрили цю таємницю.