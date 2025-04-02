Глубоко под морским дном найдены 100 миллионов тонн нефти: кто претендует на эти запасы

Исследователи обнаружили, что глубоко под Южно-Китайском морем найдено невероятно крупное нефтяное месторождение — ученые полагают, в нем содержится около 100 миллионов тонн "черного золота".

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Об этом пишет IFLScience.

По данным государственной Китайской национальной корпорации по добыче нефти на шельфе (CNOOC) огромное месторождение нефти было обнаружено учеными недавно в глубоких и сверхглубоких слоях под Южно-Китайским морем. Месторождение "черного золота" получило название Хуэйчжоу 19-6.

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По словам ученых, тестовые скважины уже выкачали сотни баррелей сырой нефти и теперь утверждается, что они свидетельствуют о том, что месторождение содержит значительно больше запасов нефти.

Известно, что скважина HZ19-6-3 была пробурена и завершена на глубине 5415 метров, что позволило обнаружить в общей сложности 127 метров нефтегазоносных зон. Скважина была испытана и дала 413 баррелей сырой нефти и 2,41 миллиона кубических футов природного газа в день. Теперь ученые прогнозируют, что объем месторождения, вероятно, превышает 100 миллионов тонн.

Недавно обнаруженный участок Хуэйчжоу 19-6 находится примерно в 170 километрах от побережья Шэньчжэня в южнокитайской провинции Гуандун. Это значит, что он находится в пределах исключительной экономической зоны Китая — морской зоны простирающейся на 321 километр от побережья страны — здесь у страны есть права на ловлю рыбы, бурение и разведку.

За пределами этой 300-километровой зоны Южно-Китайское море является одним из самых горячо оспариваемых регионов на Земле. Этот регион ценится за его стратегическое положение и богатые ресурсы, в том числе огромные запасы нефти. Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и другие страны все претендуют на него, движимые опасениями по поводу энергетической безопасности и территориального суверенитета.

Поскольку современный мир неустанно охотится за запасами нефти, все больше запасов извлекается из сверхглубоких слоев морского дна, которые ранее считались недостижимыми. В последние годы Китай раздвинул границы сверхглубокой разведки с помощью новых технологий, открывая огромные месторождения нефти и газа.

В то же время экологические группы давно предупреждают о рисках бурения в сверхглубоких водах океана, подчеркивая угрозу разливов нефти. Считается, что это будет иметь разрушительные последствия для морских экосистем.

Извлечение большего количества нефти также поднимает вопросы о долгосрочной устойчивости и глобальных климатических обязательствах. Китай заявил, что намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году и достичь "пика выбросов углерода" к 2030 году. Увы, обнаружение огромного месторождения нефти в Южно-Китайском море, вероятно, может помешать этим планам.

Ранее Фокус писал о том, как образуются месторождения золота на Земле: ученые раскрыли эту тайну.