17 видов металлов: найдено крупнейшее месторождение редких земельных элементов (фото)

Казахстан обнаружил крупнейшее месторождение редкоземельных металлов — исследователи считают, оно содержит около миллиона тонн элементов, считающихся жизненно важными для мировой экономики.

Related video

Об этом пишет Science Alert.

По данным казахских исследователей огромное месторождение содержит 17 видов сырья, которые считаются важными для перехода на зеленую энергию и пользуются спросом в таких странах, как Китай, Россия, США, а также во всей Европе.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Представитель министерства промышленности Казахстана также заявил, что на сегодняшний день это месторождение считается крупнейшим месторождением редкоземельных металлов во всей стране. Известно, что месторождение было обнаружено в Карагандинской области центрального Казахстана и содержит такие ценные металлы, как:

церий;

лантан;

неодим;

иттрий.

Отметим, что крупное месторождение было обнаружено накануне первого саммита ЕС — Центральная Азия, который стартует в Узбекистане. Эксперты также отмечают, что Европа, Россия, Китай и Турция входят в число тех, кто борется за влияние в богатом ресурсами регионе.

Известно, что в саммите примут участие лидеры пяти стран Центральной Азии, а именно:

Казахстан;

Кыргызстан;

Таджикистан;

Туркменистан;

Узбекистан.

Согласно прогнозам министерства промышленности Казахстана, объем месторождения, вероятно, может превысить 20 миллионов тонн. Впрочем, потребуются дополнительные проверки и исследования, чтобы убедиться в этом.

Представители страны также считают, что обнаружение столь крупного месторождения на территории страны может вывести Казахстан в число стран с крупнейшими запасами редкоземельных металлов в будущем.

Отметим, что Евросоюз стремился достичь углеродной нейтральности к середине столетия, а потому заинтересован в редких металлах и природных ресурсах региона. В то же время Казахстан сегодня попросту не обладает технологиями, необходимыми для разработки месторождений редкоземельных металлов, а потому, вероятно, потребуется привлечь иностранные инвестиции.

Ранее Фокус писал о том, что глубоко под морским дном найдены 100 миллионов тонн нефти: кто претендует на эти запасы.