Первый суд, который выиграл ChatGPT: мужчина отстоял себя, слушая подсказки ИИ (видео)

23-летний казахстанец получил штраф в размере 480 гривен, но нейросеть посоветовала обжаловать его через суд. ChatGPT не только написал за пользователя заявление, но и давал ему подсказки на самом заседании.

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Житель крупнейшего города Казахстана Алматы Кенжебек Исмаилов обжаловал выписанный ему штраф через суд, использовав для этого ChatGPT. Об этом 25 марта сообщили в местном медиа Anhor.uz.

В декабре 2024 года мужчину оштрафовали на 5,8 тысячи тенге (примерно 480 гривен по актуальному курсу НБУ). Его пытались наказать за нарушение ПДД, а именно выезд на полосу для общественного транспорта.

Исмаилов выехал на ту полосу, чтобы объехать на перекрестке грузовик. Он был убежден, что штраф выписали незаконно, и обратился в полицию. Когда там отказали, "нарушитель" подал иск в суд.

Заседание длилось всего 10 минут. Иск удовлетворили, а штраф — отменили.

"Я судился не из-за денег, а из-за принципа. Хотел, чтобы сотрудники полиции в следующий раз выполняли свою работу более ответственно", — заявил истец.

Отмечается, что теперь Исмаилов планирует подать в суд на департамент полиции, чтобы добиться компенсации за моральный ущерб.

Журналисты ZTB.KZ пообщались с 23-летним алматинцем. Он рассказал, что в тот день вез мать в больницу. Перед его машиной на светофоре заглох грузовик "Газель", поэтому мужчина его объехал. За ним маневр повторили и другие водители.

ИИ объяснил ему, что, имея видеозапись как новое доказательство, он может подать в суд, и даже сам написал заявление. Перед заседанием полицейские предлагали удалить штраф и вернуть деньги, но нейросеть посоветовала не отказываться от иска.

"Мне кажется, это первый суд, который был прям полностью, на 99% с помощью ChatGPT", — подчеркнул Исмаилов.

Он объяснил, что во время суда включил синтез вещи. Поэтому ИИ слушал, что происходит, и подсказывал, как отвечать на вопросы.

Теперь мужчина хочет судиться с полицией из-за потраченного времени. Однако он признался, что опасается возможной реакции правоохранителей.

Напомним, ранее в СМИ сообщали о случае, когда наоборот мужчина подал в суд на ChatGPT. Причиной стало то, что ИИ выдал о нем жуткую и при этом ложную историю.

Китаец потратил 27 тысяч долларов из-за девушки, которая оказалась искусственным интеллектом. Он был убежден, что два месяца находится в онлайн-отношениях и поддерживает любимую в ее мечте о бизнесе.