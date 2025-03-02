Парень потратил более 27 тысяч долларов на девушку, которая оказалась искусственным интеллектом

Мужчина видел, как девушка гуляет по улице и думал, что оплачивает лечение ее родственникам.

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Парень по имени Лю из Шанхая потерял 27 тысяч долларов из-за девушки, которая оказалась искусственным интеллектом. Об этом пишет Daily Star.

Лю перевел "девушке" почти 200 000 китайских юаней во время бурного, по его мнению, онлайн-романа, который длился два месяца.

Парень думал, что поддерживает мечты женщины об открытии бизнеса и оплату медицинских счетов ее родственника.

Однако выяснилось, что это были мошенники, которые изготовили фальшивые документы, в частности удостоверение личности, семейные медицинские карты и квитанции.

Главным в обмане мошенников было создание искусственной девушки, которую господин Лю считал реальным человеком, ведь видел, как она идет по улице или держит в руках картину.

Сгенерированная ИИ девушка Фото: Daily Star

Лю понял, что его обманывают, когда так и не встретил свою вторую половинку после двух месяцев общения в Интернете.

Мужчина вызвал полицию, которая обнаружила, что банда состояла из "команды мошенников, которые присылали видео и фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта путем комбинирования нескольких фотографий".

Напомним, японское кафе использует ИИ для обслуживания туристов.

Фокус также писал о том, как ИИ забанил немую женщину, которая пользовалась им для разговора.