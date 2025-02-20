Японское кафе использует ИИ для обслуживания туристов: "понимает" 100 языков (фото)

Крупнейшая в Японии сеть косплей-кафе объединилась с технологической компанией для установки экранов-переводчиков на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что это позволит улучшить качество обслуживания иностранных туристов и клиентов с нарушениями слуха.

Related video

В начале года одно из заведений At-home Cafe в Токио начало использовать экраны VUEVO Display с искусственным интеллектом, которые поддерживают более 100 языков. Эта прозрачная панель в режиме реального времени переводит клиентам слова обслуживающего персонала и наоборот, пишет South China Morning Post.

Генеральный директор сети кафе отметил, что от 10 до 15 процентов ее клиентов — иностранцы. И хотя компания обучает горничных английскому языку, однако этого недостаточно, поскольку многие туристы не говорят по-английски.

Горничные мэйдо-кафе в Японии Фото: x.com/pixiedusttech

Согласно данным национальной туристической организации, в 2024 году Япония приняла 36,9 млн иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем перед этим. Значительное число посетителей приехало из Южной Кореи, Китая, Таиланда, Франции и Германии — стран, где английский не является родным языком.

Горничные мэйдо-кафе в Японии Фото: x.com/pixiedusttech

Кроме того, устройство призвано улучшить качество обслуживания японских клиентов с нарушениями слуха. Система была специально откалибрована для транслитерации определенных терминов, сохраняя изначальную суть языка, а не механически переводя ее.

Важно

ИИ забанил немую женщину, которая пользовалась им для разговора: компания-разработчик в шоке

В настоящее время только одно из четырех кафе сети внедрило эту технологию, поскольку ежемесячная арендная плата за экран составляет 500 долларов США. Ее тестовая эксплуатация продлится до конца марта и если эффективность устройства будет доказана, сеть расширит его применение на другие локации.

Напомним, в Токио есть ресторан под названием Otafuku, где подают блюдо под названием оден. Каждый день повара варят новый суп из остатков вчерашнего, и так непрерывно с 1945 года.

Фокус также писал, что в Японии появился торговый автомат с мясом черного медведя. Его владельцы утверждают, что каждую неделю им удается продать от 10 до 15 упаковок.