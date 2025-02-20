Японське кафе використовує ШІ для обслуговування туристів: "розуміє" 100 мов (фото)

Найбільша в Японії мережа косплей-кафе об'єдналася з технологічною компанією для встановлення екранів-перекладачів на базі штучного інтелекту. Очікується, що це дасть змогу поліпшити якість обслуговування іноземних туристів і клієнтів із порушеннями слуху.

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На початку року один із закладів At-home Cafe в Токіо почав використовувати екрани VUEVO Display зі штучним інтелектом, які підтримують понад 100 мов. Ця прозора панель у режимі реального часу перекладає клієнтам слова обслуговуючого персоналу і навпаки, пише South China Morning Post.

Генеральний директор мережі кафе зазначив, що від 10 до 15 відсотків її клієнтів — іноземці. І хоча компанія навчає покоївок англійської мови, однак цього недостатньо, оскільки багато туристів не говорять англійською.

Покоївки мейдо-кафе в Японії Фото: x.com/pixiedusttech

Згідно з даними національної туристичної організації, 2024 року Японія прийняла 36,9 млн іноземних туристів, що на 47,1% більше, ніж перед цим. Значна кількість відвідувачів приїхала з Південної Кореї, Китаю, Таїланду, Франції та Німеччини — країн, де англійська не є рідною мовою.

Покоївки мейдо-кафе в Японії Фото: x.com/pixiedusttech

Крім того, пристрій покликаний поліпшити якість обслуговування японських клієнтів із порушеннями слуху. Систему було спеціально відкалібровано для транслітерації певних термінів, зберігаючи первісну суть мови, а не механічно перекладаючи її.

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Наразі лише одне з чотирьох кафе мережі впровадило цю технологію, оскільки щомісячна орендна плата за екран становить 500 доларів США. Її тестова експлуатація триватиме до кінця березня і якщо ефективність пристрою буде доведена, мережа розширить його застосування на інші локації.

Нагадаємо, в Токіо є ресторан під назвою Otafuku, де подають страву під назвою оден. Щодня кухарі варять новий суп із залишків учорашнього, і так безперервно з 1945 року.

Фокус також писав, що в Японії з'явився торговий автомат з м'ясом чорного ведмедя. Його власники стверджують, що щотижня їм вдається продати від 10 до 15 упаковок.