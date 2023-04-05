"Потребують захисту": в Японії з'явився перший торговий автомат з м'ясом чорного ведмедя

Власники автомата стверджують, що щотижня їм вдається продати від 10 до 15 упакувань. Сировина для м'яса надходить від місцевих мисливців, які полюють на японських чорних ведмедів. Ці дикі тварини потребують охорони у всьому світі.

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На станції міста Сембоку, розташованій у передгір'ях на півночі Хонсю (Японія), було встановлено торговий автомат, що пропонує різноманітні види ведмежого м'яса. Про це повідомляє The Mainichi.

Місцевий ресторан встановив автомат, у якому можна купити 250-грамове пакування ведмежатини — жирної чи пісної, за 17 доларів США. Керівництво закладу заявляє, що кожного тижня їм вдається продати від 10 до 15 упакувань. Сировина для м'яса надходить від місцевих мисливців, які полюють на японських чорних ведмедів у довколишніх горах.

Ця дика тварина є підвидом гімалайського ведмедя і потребує охорони в усьому світі. Однак у Японії їх продовжують відстрілювати, хоча кількість таких дій обмежена та здійснюється строго за ліцензіями. Влада видає ліцензії на відстріл лише 12% від оцінної кількості чорних ведмедів, кількість яких становить приблизно 15 тисяч особин.

Торговий автомат, що пропонує різноманітні види ведмежого м'яса Фото: The Mainichi

Автомат із ведмежатиною було встановлено біля входу на залізничну станцію в Сембоку. Ця м'ясна делікатесна продукція, яка у Японії, як і скрізь у світі, є рідкістю. Власники торгового автомата, які працюють у місцевому ресторані, стверджували, що вже отримали запити на купівлю ведмежатини від колег із околиць Токіо.

Раніше Фокус писав, що в Японії виявили черв'яків, надзвичайно схожих із давніми демонами. Дослідники відкрили відразу три види морських черв'яків, яким дали імена на честь фольклорних демонів через моторошну схожість і свічення.

Також повідомлялося, що в Японії за куріння на роботі оштрафували чиновника на 1,44 млн єн. За 14 років служби на перекури під час роботи чоловік витратив 355 годин та 19 хвилин.