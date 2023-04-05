"Нуждаются в защите": в Японии появился первый торговый автомат с мясом черного медведя

Владельцы автомата утверждают, что каждую неделю им удается продать от 10 до 15 упаковок. Сырье для мяса поступает от местных охотников, которые охотятся на японских черных медведей. Эти дикие животные нуждаются в охране во всем мире.

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На станции города Сэмбоку, расположенной в предгорьях на севере Хонсю (Япония), был установлен торговый автомат, предлагающий разнообразные виды медвежьего мяса. Об этом сообщает The Mainichi.

Местный ресторан установил автомат, в котором можно купить 250-граммовую упаковку медвежатины — жирной или постной, за 17 долларов США. Руководство заведения заявляет, что каждую неделю им удается продать от 10 до 15 упаковок. Сырье для мяса поступает от местных охотников, которые охотятся на японских черных медведей в близлежащих горах.

Это дикое животное является подвидом гималайского медведя, и нуждается в охране во всем мире. Однако в Японии их продолжают отстреливать, хотя количество таких действий ограничено и осуществляется строго по лицензиям. Власти выдают лицензии на отстрел только 12% от оценочного числа черных медведей, количество которых составляет примерно 15 тысяч особей.

Торговый автомат, предлагающий разнообразные виды медвежьего мяса Фото: The Mainichi

Автомат с медвежатиной был установлен у входа на железнодорожную станцию в Сэмбоку. Эта мясная деликатесная продукция, которая в Японии, как и везде в мире, является редкостью. Владельцы автомата, которые работают в местном ресторане, утверждали, что уже получили запросы на покупку медвежатины от коллег из окрестностей Токио.

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