Пережили все массовые вымирания. В Японии обнаружили червей, чрезвычайно схожих с древними демонами

Исследователи открыли сразу три вида морских червей, которым дали имена в честь фольклорных демонов из-за жуткого сходства и свечения.

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Щетинистые черви названы в честь грубых, порой ядовитых щетинок, и встречаются почти во всех водоемах, включая те, что располагаются недалеко от гидротермальных источников на дне океана, где температура воды порой достигает 60 градусов Цельсия, пишет Live Science.

В ходе нового исследования, проведенного японскими учеными, им удалось обнаружить сразу три новых вида редких светящихся в темноте червей, которые, как считают авторы исследования, имеют "поразительное сходство" с древними демонами, описанными в местном фольклоре.

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Известно, что все три вида, названные Polycirrus onibi, Polycirrus aoandon и Polycirrus ikeguchii, относятся к семейству, известному как щетинистые черви. Как правило, представители этого вида обитают на мелководье японских рек и ручьев. Все три недавно открытых вида относятся к семейству щетинистых червей, или как их еще называют полихеты. Любопытно, что история этих удивительных существ уходит корнями далеко в прошлое к кембрийскому периоду 505 миллионов лет назад. Исследователи предполагают, что им удивительным образом удалось пережить все пять массовых вымираний на Земле.

Ученые отмечают, что обнаруженные щетинистые черви испускают жутковатое сине-фиолетовое люминесцентное свечение, что и делает их столь похожими на древних демонов, которые, как считается, принимали облик "блуждающих огоньков".

Так, первый вид назвали в честь "онби" ("демонический огонь") — считается, что это сверхъестественное существо блуждало в ночи и могло принимать форму небольшого парящего огонька, который появлялся в отдаленных горах или лесах. Древний демон принимал такой облик, чтобы сбить путешественников с пути.

Второго червя назвали в честь "аоандона" — по сути, это воплощение человеческого ужаса, который проявляется из страха людей, собравшихся рассказывать страшные истории о приведениях при свете бумажных фонарей. Фольклор гласит, что со временем фонари медленно угасали, а в тусклом бледно-голубом свете появлялось приведение женщины-демона в белом кимоно с заостренными черными зубами, когтями вместо рук и рогами, выглядывающими из-под темных волос.

И только третьего червя назвали не в честь древнего демона, а бывшего директора аквариума Нотодзима, который внес свою лепту в открытие этого вида.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы попытаться разгадать тайну, как эти недавно открытые черви излучают свой демонический свет. По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры морской биологии в Университете Нагоя Наото Джими, биолюминесценция может стать ключом к новым открытиям в области медицины и наук о жизни.

Ранее Фокус писал о том, что самые большие птицы на планете умерли из-за медлительности: утки-демоны не успевали размножаться.