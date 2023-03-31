Пережили всі масові вимирання. У Японії виявили черв'яків, надзвичайно схожих на давніх демонів

Дослідники відкрили відразу три види морських черв'яків, яким дали імена на честь фольклорних демонів через моторошну схожість і світіння.

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Щетинистих черв'яків назвали на честь грубих, часом отруйних щетинок, і зустрічаються майже в усіх водоймах, включаючи ті, що розташовані неподалік від гідротермальних джерел на дні океану, де температура води часом досягає 60 градусів за Цельсієм, пише Live Science.

Під час нового дослідження, проведеного японськими вченими, їм вдалося виявити відразу три нові види рідкісних черв'яків, що світяться в темряві та, як вважають автори дослідження, мають "надзвичайну схожість" зі стародавніми демонами, описаними в місцевому фольклорі.

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Відомо, що всі три види, названі Polycirrus onibi, Polycirrus aoandon і Polycirrus ikeguchii, належать до сімейства, відомого як щетинисті черв'яки. Як правило, представники цього виду мешкають на мілководді японських річок і струмків. Усі три недавно відкриті види належать до сімейства щетинистих черв'яків, або як їх ще називають поліхети. Цікаво, що історія цих дивовижних істот сягає далеко в минуле до кембрійського періоду 505 мільйонів років тому. Дослідники припускають, що їм напрочуд вдалося пережити всі п'ять масових вимирань на Землі.

Учені відзначають, що виявлені щетинисті черв'яки випускають моторошне синьо-фіолетове люмінесцентне світіння, що й робить їх настільки схожими на стародавніх демонів, які, як вважається, набували вигляду "вогників, що блукають".

Перший вид назвали на честь онбі ("демонічний вогонь") — вважається, що ця надприродна істота блукала в ночі та могла набувати форми невеликого вогника, що з'являвся у віддалених горах або лісах. Стародавній демон приймав такий вигляд, щоб збити мандрівників зі шляху.

Другого черв'яка назвали на честь аоандона — по суті, це втілення людського жаху, який проявляється зі страху людей, які зібралися розповідати страшні історії про привидів у світлі паперових ліхтарів. Фольклор говорить, що з часом ліхтарі повільно згасали, а в тьмяному блідо-блакитному світлі з'являвся привид жінки-демона в білому кімоно із загостреними чорними зубами, пазурами замість рук і рогами, що виглядають з-під темного волосся.

І лише третього хробака назвали не на честь стародавнього демона, а колишнього директора акваріума Нотодзіма, який зробив свій внесок у відкриття цього виду.

Надалі вчені планують продовжити дослідження, щоб спробувати розгадати таємницю, як ці нещодавно відкриті черв'яки випромінюють своє демонічне світло. За словами провідного автора дослідження, доцента кафедри морської біології в Університеті Нагоя Наото Джімі, біолюмінесценція може стати ключем до нових відкриттів у галузі медицини та наук про життя.

Раніше Фокус писав про те, що найбільші птахи на планеті померли через повільність: качки-демони не встигали розмножуватися.