Хлопець витратив понад 27 тисяч доларів на дівчину, яка виявилась штучним інтелектом

Чоловік бачив, як дівчина гуляє вулицею та думав, що оплачує лікування її родичам.

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Хлопець на ім'я Лю з Шанхаю втратив 27 тисяч доларів через дівчину, яка виявилася штучним інтелектом. Про це пише Daily Star.

Лю переказав "дівчині" майже 200 000 китайських юанів під час бурхливого, на його думку, онлайн-роману, який тривав два місяці.

Хлопець думав, що підтримує мрії жінки про відкриття бізнесу та оплату медичних рахунків її родича.

Проте з'ясувалось, що це були шахраї, які виготовили фальшиві документи, зокрема посвідчення особи, сімейні медичні картки та квитанції.

Головним в обмані шахраїв було створення штучної дівчини, яку пан Лю вважав реальною людиною, адже бачив, як вона йде вулицею або тримає в руках картину.

Згенерована ШІ дівчина Фото: Daily Star

Лю зрозумів, що його дурять, коли так і не зустрів свою другу половинку після двох місяців спілкування в Інтернеті.

Чоловік викликав поліцію, яка виявила, що банда складалася з "команди шахраїв, які надсилали відео та фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту шляхом комбінування кількох фотографій".

Нагадаємо, японське кафе використовує ШІ для обслуговування туристів.

Фокус також писав про те, як ШІ забанив німу жінку, яка користувалась ним для розмови.