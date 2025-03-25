Перший суд, який виграв ChatGPT: чоловік відстояв себе, слухаючи підказки ШІ (відео)

23-річний казахстанець отримав штраф у розмірі 480 гривень, але нейромережа порадила оскаржити його через суд. ChatGPT не лише написав за користувача заяву, але й давав йому підказки на самому засіданні.

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Житель найбільшого міста Казахстану Алмати Кенжебек Ісмаїлов оскаржив виписаний йому штраф через суд, використавши для цього ChatGPT. Про це 25 березня повідомили у місцевому медіа Anhor.uz.

У грудні 2024 року чоловіка оштрафували на 5,8 тисячі тенге (приблизно 480 гривень за актуальним курсом НБУ). Його намагалися покарати за порушення ПДР, а саме виїзд на смугу для громадського транспорту.

Ісмаїлов виїхав на ту смугу, щоб об’їхати на перехресті вантажівку. Він був переконаний, що штраф виписали незаконно, і звернувся у поліцію. Коли там відмовили, "порушник" подав позов до суду.

Засідання тривало лише 10 хвилин. Позов задовольнили, а штраф — скасували.

"Я судився не через гроші, а принцип. Хотів, щоби співробітники поліції наступного разу виконували свою роботу більш відповідально", — заявив позивач.

Зазначається, що тепер Ісмаїлов планує подати у суд на департамент поліції, щоб добитись компенсації за моральну шкоду.

Журналісти ZTB.KZ поспілкувались з 23-річним алматинцем. Він розповів, що у той день віз мати у лікарню. Перед його машиною на світлофорі заглухла вантажівка "Газель", тож чоловік її об’їхав. За ним маневр повторили й інші водії.

ШІ пояснив йому, що, маючи відеозапис як новий доказ, він може подати у суд, і навіть сам написав заяву. Перед засіданням поліціянти пропонували видалити штраф і повернути гроші, але нейромережа порадила не відмовлятись від позову.

"Мені здається, це перший суд, який був прям повністю, на 99% за допомогою ChatGPT", — підкреслив Ісмаїлов.

Він пояснив, що під час суду увімкнув синтез речі. Тому ШІ слухав, що відбувається, і підказував, як відповідати на запитання.

Тепер чоловік хоче судитись з поліцією через витрачений час. Однак він зізнався, що побоюється можливої реакції правоохоронців.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли про випадок, коли навпаки чоловік подав до суду на ChatGPT. Причиною стало те, що ШІ видав про нього моторошну і при цьому неправдиву історію.

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