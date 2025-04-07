Японская Атлантида: скрыта от глаз людей под толщей воды и заселена "монстрами" (фото)

Удивительное место расположено примерно в 100 километрах к востоку от Тайваня — если взглянуть сверху, здесь нет ничего, кроме океана, однако стоит заглянуть в глубину и можно заметить гораздо более странное зрелище.

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Об этом пишет IFLScience.

Под толщей воды скрыты огромные каменные ступени, ведущие к массивной пирамидоподобной конструкции. Исследователи отмечают, что камень выглядит слишком формованным и однородным, чтобы быть естественным.

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Это памятник Йонагуни, возвышающееся подводное место, которое популярно среди дайверов и экологов за свои необычные особенности и невероятное биоразнообразие. Например, "японская Атлантида" является домом для удивительного количества акул-молотов. Впервые это удивительное место было обнаружено в 1987 году и с тех пор появилось множество теорий о том, что именно оно представляет собой и как было создано.

Известно, что "японская Атлантида" расположена недалеко от острова Рюкю в Японии и скрыто под 25 метрами воды, что делает его особенно привлекательным для дайверов. Однако ученые предупреждают, что погружение на самом деле может быть весьма нелегким, поскольку сильные течения в этом районе делают плавание невероятно сложным.

Памятник Йонагуни был открыт Кихатиро Аратаке, который искал новое и интересное место для туристов. Позже исследователь призвал ученых из Университета Рюкю изучить этот район. За годы исследований место вызвало огромный интерес со стороны туристов, дайверов и исследователей. В результате некоторые стали называть это место "японской Атлантидой".

Аратаке считал, что памятник Йонагуни и вовсе был создан самими морскими богами или человеческой цивилизацией. Другие утверждали, что "японская Атлантида", вероятно, представляет собой легендарный затерянный континент Лемурия — мифический континент, предположительно затонувший в Индийском океане тысячи лет назад.

Необычные террасы в Йонагуни могут показаться рукотворными, но геологи считают, что их можно объяснить естественными процессами Фото: Wikimedia Commons

По словам ученого Масааки Кимура, посетившего это место, возраст памятника, вероятно, составляет около 10 000 лет, когда он находился выше уровня моря. Именно Кимура первым предположил, что памятник Йонагуни на самом деле может быть затерянным континентом Лемурия. Исследователь также утверждал, что в подводном памятнике можно различить культурные сооружения, такие как пирамиды, замки и стадион. Дальнейшие исследования также показали, что возраст "японской Атлантиды" на самом деле составлял всего 2000-3000 лет.

По мнению британского писателя, известного спорными теориями, Грэма Хэнкока, под толщей воды скрыты рукотворные террасы, ступени, мегалиты и арки. Впрочем, позже большинство исследователей отвергли утверждения о том, что памятник Йонагуни на самом дел мог быть создан руками человека. Например, доктор геологии и геофизики Роберт Шох утверждает, что подводный памятник на самом деле является естественным — на это указывают сходство с близлежащими геологическими структурами. Он расположен в сейсмоопасном регионе, а трещины и плоские грани, составляющие ступенчатую форму, типичны для других образований песчаника.

Ранее Фокус писал о том, что атланты все-таки существуют: ученые рассказали, где они скрывались все это время.