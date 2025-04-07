Японська Атлантида: прихована від очей людей під товщею води і заселена "монстрами" (фото)

Дивовижне місце розташоване приблизно за 100 кілометрів на схід від Тайваню — якщо поглянути згори, тут немає нічого, окрім океану, проте варто зазирнути в глибину і можна помітити набагато дивніше видовище.

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Про це пише IFLScience.

Під товщею води приховані величезні кам'яні сходинки, що ведуть до масивної конструкції, подібної до пираміди. Дослідники зазначають, що камінь має надто формований і однорідний вигляд, щоб бути природним.

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Це пам'ятник Йонагуні, підводне місце, що височіє, популярне серед дайверів та екологів через свої незвичні особливості та неймовірне біорізноманіття. Наприклад, "японська Атлантида" є домівкою для дивовижної кількості акул-молотів. Вперше це дивовижне місце було виявлено 1987 року і відтоді з'явилося безліч теорій про те, що саме воно являє собою і як було створено.

Відомо, що "японська Атлантида" розташована недалеко від острова Рюкю в Японії й прихована під 25 метрами води, що робить його особливо привабливим для дайверів. Однак учені попереджають, що занурення насправді може бути вельми нелегким, оскільки сильні течії в цьому районі роблять плавання неймовірно складним.

Пам'ятник Йонагуні був відкритий Кіхатіро Аратаке, який шукав нове і цікаве місце для туристів. Пізніше дослідник закликав учених з Університету Рюкю вивчити цей район. За роки досліджень місце викликало величезний інтерес з боку туристів, дайверів і дослідників. У результаті дехто став називати це місце "японською Атлантидою".

Аратаке вважав, що пам'ятник Йонагуні та зовсім був створений самими морськими богами або людською цивілізацією. Інші стверджували, що "японська Атлантида", ймовірно, являє собою легендарний загублений континент Лемурія — міфічний континент, який, імовірно, затонув в Індійському океані тисячі років тому.

Незвичайні тераси в Йонагуні можуть здатися рукотворними, але геологи вважають, що їх можна пояснити природними процесами Фото: Wikimedia Commons

За словами вченого Масаакі Кімура, який відвідав це місце, вік пам'ятника, ймовірно, становить близько 10 000 років, коли він перебував вище рівня моря. Саме Кімура першим припустив, що пам'ятник Йонагуні насправді може бути загубленим континентом Лемурія. Дослідник також стверджував, що в підводному пам'ятнику можна розрізнити культурні споруди, такі як піраміди, замки й стадіон. Подальші дослідження також показали, що вік "японської Атлантиди" насправді становив лише 2000-3000 років.

На думку британського письменника, відомого суперечливими теоріями, Грема Генкока, під товщею води сховані рукотворні тераси, сходинки, мегаліти й арки. Утім, пізніше більшість дослідників відкинули твердження про те, що пам'ятник Йонагуні насправді міг бути створений руками людини. Наприклад, доктор геології та геофізики Роберт Шох стверджує, що підводний пам'ятник насправді є природним — на це вказують схожість із прилеглими геологічними структурами. Він розташований у сейсмонебезпечному регіоні, а тріщини та плоскі грані, що складають східчасту форму, типові для інших утворень піщаника.

Раніше Фокус писав про те, що атланти все-таки існують: вчені розповіли, де вони ховалися весь цей час.