"Справжня Атлантида": учений знайшов докази існування зниклого острова (фото)

Острів Теоніману був би втрачений для людства, якби не місцеві легенди, що зберігають його історію.

Related video

Учені знайшли докази того, що зниклий острів, який називають "реальною Атлантидою", реально існував. Про це пише видання Unilad.

Робота вчених ніколи не перестає нас дивувати, і завдяки їхнім невпинним дослідженням ми можемо дізнатися масу інформації про планету, на якій ми живемо, і за її межами. Зниклі острови завжди викликають інтригу, а острів, відомий як "реальна Атлантида", — ще одна інтригуюча тема.

Острів, відомий як Теоніману, був би втрачений для людства, якби не місцеві легенди, що зберігають його історію. Колись входив до складу Соломонових островів у Тихому океані, Теоніману був домівкою для сотень людей понад 300 років тому. Однак усе змінилося, коли острів зник під хвилями.

Вчений Патрік Нанн, автор і професор Університету Саншайн-Кост в Австралії, сказав: "Це місце, де, можливо, два або три острови зникли дуже швидко, кілька сотень років тому".

Острів Теоніману

За словами Нанна, Теоніману, найімовірніше, зник десь між кінцем XVI століття і кінцем XVIII століття.

Згідно з усними переказами жителів центральних Соломонових островів, саме тоді в регіоні перебували іспанський дослідник Альваро де Менданья і його англійський колега Джеймс Кук.

У своїй книзі 2009 року "Зниклі острови і приховані континенти Тихого океану" Нанн зазначив: "Їхні історії можна легко прийняти за легенди, за вигадку, але, як і в багатьох подібних стародавніх історіях, у них залишаються крихти істини — справжні спостереження, — які згодом вкрилися шарами оповідних прикрашань".

Хоча його долю, можливо, було вирішено багато років тому, історія Теонімену жива й донині.

Насправді, Тоні Хеораке, директор Національного музею Соломонових островів, каже, що ця чудова історія передавалася в його родині.

Він сказав: "Я один із прямих нащадків жителів Теонімену по материнській лінії. Після того, як острів затонув, деякі з моїх предків вижили і плавали на стовбурах бананових дерев та інших уламках".

Хеораке розповів, що його предки розбили табір у південній частині Улави, де вони живуть і донині.

Острів розташований на північ від того місця, де перебував Теонімену, тому вдома це часто стає темою для розмов.

"Щовечора після вечері ми зазвичай чуємо, як старійшини в родині розповідають ці історії", — розповів Хіораке.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено загублений континент, де ще 70 000 років тому процвітало життя.