Поглинув океан. Знайдено загублений континент, де ще 70 000 років тому процвітало життя

Дослідники виявили докази існування втраченого континенту біля берегів Австралії — десятки тисяч років тому тут проживало півмільйона людей.

Related video

У далекому минулому підвищення рівня моря приховало великі ділянки суші, які колись були заселені людьми. Раніше вчені могли лише припускати, як розвивалися ці події, проте в новому дослідженні їм вдалося виявити докази існування континенту, поглиненого океаном сотні тисяч років тому, пише Daily Mail.

Свідоцтва існування стародавнього континенту були виявлені біля північного узбережжя Австралії, і також відомі як Північно-Західний шельф. Територія загубленого континенту приблизно в 1,6 раза перевищувала площу Великої Британії, також на ньому розташовувалися архіпелаги, озера, річки та велике внутрішнє море.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження Касіха Нормана, археолога з Університету Гріффіта у Квінсленді, архіпелаги континенту були такими великими, що фактично могли слугувати "сходинками" для міграції з Індонезії до Австралії.

Ще 70 000 років тому, як вважають вчені, на континенті процвітало життя — тут проживали близько півмільйона людей, проте з часом все змінилося. На жаль, близько 10 000 років тому континент був загублений повністю, коли рівень моря піднявся — в результаті сьогодні загублений континент перебуває на глибині трохи більше ніж 90 метрів у Тиморському морі.

Сахул був суперконтинентом, що складався із сучасних територій Австралії, Тасманії та Нової Гвінеї Фото: Geoscience Australia

За словами Нормана, під час дослідження вони з колегами змогли розкрити деталі складного ландшафту: фактично він не був схожий на жоден ландшафт, який сьогодні трапляється в Австралії. Останній льодовиковий період на Землі закінчився близько 18 000 років тому, за ним настав період потепління, що приніс підвищення рівня моря і затопив величезні території світових континентів, зокрема величезного масиву суші, що оточує Австралію.

На думку команди, цей величезний масив суші колись з'єднував материкову частину Австралії з Новою Гвінеєю і Тасманією, які сьогодні відомі під загальною назвою Сахул. Коли відбулося підвищення рівня моря, деякі частини цього масиву суші поглинув океан: цей процес розділив суперконтинент Сахул на Нову Гвінею та Австралію, а також відрізав Тасманію від материка.

На фото сучасний приклад архіпелагу на затопленому континентальному шельфі — Аландські острови недалеко від Фінляндії Фото: Shutterstock / Wirestock Creators

Археологи вважають, що загублений континент колись був "населеним царством" і "єдиною культурною зоною" з подібністю в технології наземної кам'яної сокири, стилях наскельного мистецтва і навіть мовах.

Під час дослідження вчені вивчили батиметричні дані: інформацію про глибини й форми підводної місцевості в районі Північно-Західного шельфу. Далі команда проаналізувала історичні дані про рівень моря і змогла визначити, коли регіон був населений і коли зник з лиця Землі.

Результати свідчать про те, що швидке підвищення рівня моря в період між 14 500 і 9 000 років тому призвело до швидкого затоплення близько половини Північно-Західного шельфу. Передбачається, що місцеве населення внаслідок "поглинання" континенту було змушене відступити на материкову частину Австралії.

Північно-Західний шельф (позначений тут пунктирним чорним прямокутником), ймовірно, являв собою "єдину культурну зону" Фото: Geoscience Australia

Зазначимо, раніше вважалося, що нині затоплені континентальні шельфи Австралії раніше мало використовувалися корінними народами. Однак у новому дослідженні вчені та докази, що насправді все відбувалося зовсім інакше.

За словами Нормана, їхнє моделювання показує, що на нині затонулому Північно-Західному шельфі могли проживати від 50 000 до 500 000 осіб у різний час протягом останніх 65 000 років. Передбачається, що населення досягло свого піка в розпал останнього льодовикового періоду близько 20 000 років тому, коли весь шельф був сушею.

Раніше Фокус писав про секрети минулого Австралії: чому дерева марара важливі для світу.